"La depresión me hizo caer en el alcohol y en las drogas": el desgarrador testimonio del exjugador Osvaldo

Daniel Osvaldo, exjugador del Espanyol, Boca, Juventus o Inter, entre otros, ha sido protagonista en las últimas horas tras reconocer abiertamente la situación desesperada por la que está atravesando. En un vídeo de unos 10 minutos de duración, el argentino habló sobre sus adicciones a las drogas, sus escasas motivaciones para seguir con el día a día y afirmó, además, estar arruinado económicamente.

"Aún no entiendo como llegué hasta aquí. Quiero hacer este vídeo para aclarar algunas cosas sobre mi vida, sobre mis decisiones. Nunca hice algo así. Creo que llegó el momento porque estoy bastante desesperado y no estoy pasando bien", aseguró Osvaldo justo al inicio del vídeo.

El exfutbolista explicó que tenía la "necesidad" de contarle al mundo sus problemas para que realmente supiesen por lo que está pasando. "No sé si será un pedido de ayuda o la necesidad de hablarlo, pero hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande", afirmó.

Asimismo, reconoció haber caído en el mundo de las drogas: "Esa depresión me hizo caer en el alcohol y drogas. Mi vida se me está yendo de las manos. Estoy con tratamiento psiquiátrico y tomando medicaciones, pero muchas veces vuelvo a caer. Todo esto destruye a la gente que está a mi alrededor. Vivo prácticamente solo, encerrado en casa".

"No salgo a ningún lado, no hago nada productivo y hay veces que no tengo ganas de levantarme de la cama, ni de bañarme. Les quería contar todo esto porque creo que es la única forma de poder salir. He caído en adicciones feas que solo llevan a que mi depresión sea más grande", explicó Osvaldo.

Además, estas adicciones provocaron que el argentino se alejara de gente que lo "quiso mucho": "Me hizo alejarme de gente que me quiso mucho, que me quiere mucho, que yo también quise y que quiero. Esto me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos".

El exjugador de 38 años también reconoció que se gastó todos sus "ahorros" y está completamente arruinado: "No tengo trabajo estable. Me gasté todo porque como no tengo ingresos, la plata (dinero) no dura para siempre. Pero eso es lo de menos, nunca me interesó el dinero. Nací pobre y puedo morir pobre, no me importa".