Así fue el surrealista ataque de las abejas a Carlos Alcaraz: "Se ha visto rodeado y se ha ido corriendo"

El duelo entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev en los cuartos de final de Indian Wells tuvo como protagonista a una inesperada invasión de abejas. Cuando tan solo se habían disputado dos juegos del primer set, el partido tuvo que ser suspendido momentáneamente después de que cientos de insectos llegaran a la pista para posarse en la spider cam.

Incluso una de ellas picó en la cara al tenista español, que se salió corriendo de la pista para refugiarse de las abejas hasta que se solventara el problema. Mientras tanto, su mánager, Albert Molina, explicó en Radioestadio Noche ese surrealista ataque a Alcaraz.

"Carlos está bien; ha notado un picotazo, luego se ha visto rodeado y ha decidido irse corriendo incluso antes de que se suspendiese el partido", afirmó durante ese parón del partido ante Zverev.

"Solo le ha picado una; no tiene ningún tipo de alergia", aseguró el mánager de Carlitos, quien también reveló que el juez de silla se llevó su parte: "También le ha picado una abeja, pero está bien".

Tras llamar a un apicultor para que solucionara la inesperada invasión de las abejas, el partido se reanudó y Alcaraz dio su picotazo a Zverev para avanzar a las semifinales de Indian Wells por 6-3 y 6-1.

Al término del partido, el español se sinceró sobre esta rara situación: "No voy a mentir: tengo un poco de miedo a las abejas". "Estaba viendo algunas abejas cuando estaba calentando (para reanudar el encuentro) así que no estaba al cien por cien con las abejas por ahí. Los árbitros me decían de intentarlo pero yo no estaba al cien por cien seguro de volver a empezar el partido", apuntó.

"Nunca había experimentado algo así. Nunca había visto algo así. Creo que recordaré este partido por eso. Creo que todo el mundo recordará esta situación y lo encontrará algo divertido, por supuesto", añadió.

"Estaba listo para servir cuando vi abejas alrededor, pero pensé que eran solo unas pocas, no muchas. Pero vi al cielo y había miles: volando, atascadas en mi pelo, yendo hacia mí. Era una locura. Una de ellas me picó. Intenté alejarme de ellas pero era imposible", sentenció.