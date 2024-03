Desvelado el enigma de Carlos Alcaraz: Netflix anuncia una docuserie sobre el murciano

A pocas horas de que se celebre el partido de cuartos de final entre Alexander Zverev y Carlos Alcaraz, en Indian Wells, Netflix ha resuelto el misterio de la enigmática 'N'. Y es que la plataforma ha anunciado a través de sus redes sociales una docuserie sobre el tenista murciano.

Cabe recordar que el pasado domingo, el español tras ganar en la tercera ronda del torneo, firmó una cámara en la que escribía: "N, see you soon", es decir, "N, nos vemos pronto". En un principio, nadie entendió a qué se refería, aunque ya ha quedado resuelta la incógnita.

Tras ello, el tenista se impuso a Fabian Marozsan (6-3 y 6-3) en octavos de final y volvió a escribir sobre la cámara "Tudum", que es el sonido de arranque de Netflix y el nombre de un evento que organiza la plataforma.

El programa "presenta al joven prodigio que está revolucionando el mundo del deporte, tanto dentro como fuera de la pista, durante la temporada 2024", señala la plataforma en su nota de prensa.

Lo cierto es que Alcaraz es el número uno más joven de la historia y, con tan solo 20 años, ostenta dos títulos de Grand Slam. Asimismo, también es uno de los tenistas más mediáticos del panorama, contando con grandes patrocinadores como Nike, Isdin o Rolex, algo que le hace aún más atractivo de cara a la plataforma de contenidos.

Además, Alcaraz ya ha trabajado con Netflix en el partido de exhibición en Las Vegas junto a Rafa Nadal, el cual fue televisado en todo el mundo. No obstante, por el momento, se desconoce la fecha exacta del estreno de la docuserie, así como el número de capítulos que tendrá.