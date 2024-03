Ale Galán aclara cuál fue el motivo principal de su ruptura con Juan Lebrón: "No es una decisión deportiva"

La noticia de la ruptura de una de las parejas que ha marcado un antes y un después en el mundo del pádel, la de Alejandro Galán y Juan Lebrón cayó como un jarro de agua fría para muchos. Se rumoreó que esto podría haber sucedido antes de comenzar la temporada, algo que no sucedió, pero la polémica en Doha lo ha cambiado todo. El Lobo fue el primero en contar lo sucedido y, ahora, Ale Galán lo ha hecho en una entrevista en Cope.

El jugador de pádel siempre se ha mostrado imparcial ante cualquier conflicto y así lo ha seguido haciendo: "Soy una persona que huye de la polémica. Es fácil explicarlo, algo natural. Las parejas a veces se rompen. Es algo sencillo. No es una decisión deportiva. Juan y yo hemos marcado una historia en todo el pádel que se va a recordar y eso es lo que yo me voy a llevar".

Uno de los puntos determinantes de su ruptura ha sido como consecuencia de que las malas formas de Lebrón en el torneo de Qatar, en el que insultó a su rival: "Juan es excepcional, pero temperamental. Pero un caso como el de Doha no lo había tenido nunca, me pidió disculpas y sabe las consecuencias que ha podido tener. No quiero que quede como que es así habitualmente".

La polémica fue determinante, aunque Galán necesitó de unos días para poder tomar una decisión tras importantes tras casi cuatro años compitiendo juntos: "En cuanto salgo de la pista con la tristeza de irme de uno de los mejores torneos, fue desagradable para todos, no fue un día fácil. Me fui triste a casa. Ahí no hablamos nada; se disculpó en el aeropuerto. Lo agradecí, pero no tuvimos una conversación larga".

"Tenía un sentimiento que cada vez era más recurrente, que necesitaba nuevos retos. Lo hablé con mi entorno y tomé la decisión un par de días después y él me dijo que quería hablarlo bien. Cuando tuve la decisión clara, quise llamarle y le dije que no quería continuar y que él tuviese tiempo para buscar pareja", continuó explicando Galán sobre cómo se lo comunicó.

A pesar de todo lo que había sucedido, Lebrón no se esperaba una decisión tan drástica: "Le pillé por sorpresa, a ninguno de los dos nos gusta, pero lo tenía muy claro, lo había valorado todo y lo mejor era no continuar y buscar nuevos proyectos. Hablamos el jueves y entrenamos el viernes".

"Luego tuvimos la conversación, nos dijimos qué pensábamos y al final nos quedamos con que queríamos terminar muy bien, que éramos muy jóvenes, hemos ido mejorando ambos, pero sentía que el proyecto tenía que acabar y quedarnos con todo lo bueno y lo que hemos hecho porque han sido tres años como números 1, algo que no lo ha conseguido mucha gente", afirma el jugador de pádel.