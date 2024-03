"Me ha sido difícil ser yo mismo": la confesión de Carlos Alcaraz sobre su falta de confianza

Carlos Alcaraz sacó toda su rabia este domingo tras arrollar a Félix Auger Aliassime (6-2/6-3), pero aunque muchos pudieran pensar que era todo fruto de la victoria, detrás había mucho más que el mero pase de ronda en su segundo partido de Indian Wells... la confirmación de las buenas sensaciones que tanto ha peleado por encontrar en este arranque de 2024.

"Hoy me he sentido muy bien dentro de la pista. Jugué a un nivel altísimo de tenis, mucho más alto que el de la primera ronda. Tengo muchas ganas de enfrentarme a Marozsan —su próximo rival—, después de la derrota en Roma me sentí muy, muy mal. Tenía muchas ganas de reeditar ese partido frente a él", aseguró antes de desvelar una confesión inesperada ante los medios de comunicación.

"Para mí, ha sido un poco difícil ser yo mismo en los últimos meses o en los últimos torneos. He tratado de disfrutar de cada partido y de cada punto, pero ha sido complicado mantenerme con una intensidad alta siempre...", dijo, reconociendo un paso atrás en el aspecto mental este arranque de 2024.

Y es que, para él, esta cuesta abajo empezó tras la derrota en el Open de Australia. "Después de aquello no me he sentido todo lo bien que me gustaría. Más bien tiene que ver con las sensaciones, no con las derrotas o con las victorias", aseguró sobre una cuestión trabajada diariamente con su psicóloga.

"Es una situación de trabajo complicada, digamos. Hablo con Juan Carlos, con el equipo y también con mi psicóloga en algunas ocasiones, lo que me ha ayudado bastante. Me ha dado algunos consejos que trato de poner en práctica en los entrenamientos y partidos", zanjó al respecto.