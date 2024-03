Diakhaby se enfrenta a una dura recuperación: "Tiene mucho trabajo por delante, pero nunca antes de un año"

AFP via Getty Images

Este jueves conocíamos que Mouctar Diakhaby era operado con éxito en la ciudad francesa de Lyon tras una terrible lesión que sufrió el pasado sábado en Mestalla, cuando Tchouaméni cayó sobre el pie derecho de su compatriota. Algo que le provocó al jugador el Valencia una de las peores lesiones que puede tener un deportista, una luxación en la rodilla.

La noticia estremeció el mundo del fútbol, mientras que la imagen dejó a más de uno perplejo. Si bien, tras tres horas de operación por parte del doctor Bertrand Sonnery-Cottet, la intervención ha ido mejor de lo esperado, aunque el futbolista tendrá que seguir ingresado unos días.

La luxación de rodilla es una de las lesiones más graves que puede sufrir un futbolista, pero, ¿Sabemos qué es realmente y cuáles son sus consecuencias? Para resolver estas dudas, desde 20minutos nos hemos puesto en contacto con el doctor Sergio Bartolomé García, traumatólogo especializado en medicina deportiva en la Ruber Internacional.

La luxación de rodilla es una de las lesiones traumatológicas más graves: "Es una rotura multiligamentosa. Se rompe el ligamento cruzado anterior que es el habitual, pero también el ligamento cruzado posterior y alguno de los ligamentos laterales, el externo o el interno. Asimismo, suele haber lesiones asociadas de los meniscos y del cartílago. Es decir, se viene a romper casi todas las estructuras nobles de la rodilla", afirma el doctor Bartolomé.

No obstante, tras pasar por el quirófano, se ha podido confirmar que el francés no tiene rotos ni los meniscos ni el cartílago. Por lo tanto, el futbolista del Valencia, no tiene lesiones asociadas a la luxación en la rodilla.

Este tipo de lesiones se suelen producir por algún tipo de fuerte impacto, un accidente de tráfico o una gran caída, aun así son muy poco frecuentes y siempre necesita un tratamiento quirúrgico. "Lo más urgente es colocar la rodilla en su sitio y un ingreso hospitalario de mínimo 48 horas. Tras ello, necesita una reconstrucción de los ligamentos que normalmente se hace con injertos sacados de otro lado. O bien del cuerpo del propio paciente o de donación de cadáver", explica Sergio Bartolomé.

¿Podrá volver a jugar al fútbol?

Asimismo, tal y como nos cuenta el doctor, el futbolista necesitará un período postoperatorio largo e intenso: "A veces hay que volver a operar porque hacen rigidez con mucha frecuencia y se tienen que liberar esas adherencias para conseguir un rango de movilidad completo".

Aunque de momento no se puede saber y habrá que ir viendo cómo evoluciona el jugador, aunque es complicado que vuelva a jugar el fútbol al máximo nivel, sí que es factible. "Con los avances actuales de la cirugía y tratándose de un deportista de élite, hay confianza y esperanza de que pueda volver a jugar al fútbol. Llegar a conseguirlo, a un nivel de primera división, habrá que ver cómo va el proceso. Y puede llegar, aunque no es lo mismo que una lesión en el ligamento cruzado", aclara el traumatólogo.

Por último, concluye que, aun con todo, el tiempo de recuperación será bastante largo: "Habrá que verlo y tiene mucho trabajo por delante, pero nunca antes de un año".