Khabib Nurmagomedov tiene claro cuál debería de ser el próximo rival de Topuria

Khabib Nurmagomedov, uno de los mejores luchadores de la historia de las MMA, tiene claro cuál debería ser el siguiente rival para Ilia Topuria. 'El Águila' habló acerca de la actualidad deportiva durante un evento de UFC organizado en Canadá y, como no podía ser de otro modo, el futuro de 'El Matador' fue uno de los temas discutidos. Para la leyenda de UFC, no hay duda de que el siguiente rival del hispano-georgiano debería ser Max Holloway.

El ex campeón de peso ligero no está de acuerdo con los últimos movimientos realizados por la UFC, en concreto con el emparejamiento entre Holloway y Justin Gaethje que tendrá lugar el próximo mes de abril en UFC 300 por el cinturón BMF. Y es que Nurmagomedov considera que las divisiones del peso ligero y el peso pluma se encuentran algo 'revueltas'.

Khabib Nurmagomedov, en foto de archivo. Instagram

"Todo el respeto para Max Holloway, pero no entiendo por qué UFC hace esta pelea, Gaethje vs Holloway, no tiene ningún sentido. Es mi opinión. Max debería estar peleando con Ilia Topuria en septiembre", ha afirmado el legendario luchador.

Max Holloway es el actual número dos del peso pluma en UFC y uno de los mejores de todos los tiempos. 'Blessed' fue campeón de la división entre 2017 y 2019. Aunque ha caído derrotado ante Alexander Volkanovski hasta en tres ocasiones, ningún otro luchador de las 145 libras ha podido vencerle desde que perdió contra Conor McGregor en agosto de 2013.

Para el daguestaní, otro de los posibles rivales de Topuria sería Mosar Evloev, una de las grandes promesas del peso pluma. El ruso está invicto con un récord de 18-0 y es el actual número cinco en la clasificación. No obstante, 'El Matador' ya ha mencionado en alguna ocasión que Evloev tendría que finalizar a algún rival antes de enfrentarse a él, ya que todas sus victorias en UFC han sido por decisión.

El futuro de Khabib

Durante el evento en Canadá, 'El Águila' aseguró una vez más que no tiene intención de volver a pelear como profesional. Nurmagomedov se retiró en octubre de 2020 como campeón y estando aún invicto con un récord de 29-0. No obstante, continuará su —también exitosa— carrera como entrenador.