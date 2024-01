Justin Gaethje, favorito en las apuestas contra Max Holloway, no se fía: "Es uno de los mejores luchadores de UFC"

Cada vez queda menos para el gran evento de UFC: la compañía celebra su evento número 300 por todo lo alto y está preparando un cartel de excepción para la noche del 13 de abril en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Uno de los grandes combates de la noche será el duelo por el cinturón BMF (baddest mother fucker, en castellano el tío más malo) entre el actual campeón Justin Gaethje y el ex campeón del peso pluma Max Holloway.

A pesar de que las apuestas sitúan a 'The Highlight' como gran favorito, el estadounidense es consciente de que Holloway es un hueso duro de roer. "Él es una máquina de cardio", explicó Gaethje en una entrevista con Kevin Iole. La gran resistencia física del hawaiano es uno de sus puntos fuertes y esto está obligando a Gaethje a centrarse en este aspecto, que asegura que incluso comenzará antes su campamento para poder estar preparado.

Para el de Arizona, otra de las grandes fortalezas de su rival son su movilidad y su experiencia. "Crea ángulos y es muy alto para pesar 145 libras, su alcance es muy largo, su capacidad para contraatacar cuando terminas de golpear y estar encima de ti con presión y golpes es increíble. Su experiencia es insuperable", sentenciaba The Highlight.

Max Holloway venció al Korean Zombie en su última pelea en UFC Singapur Instagram ufc

Por su parte, Holloway se muestra confiado ante su gran reto. No es la primera vez que 'Blessed' sube de peso. En abril de 2019, cuando todavía era campeón del peso pluma, intentó hacerse con el doble cinturón y peleó contra Dustin Poirier por el campeonato interino del peso ligero. Aquello no salió bien y 'The Diamond' se llevó la victoria por decisión unánime. Holloway es consciente de ello. "Hay algunos detractores que hablan de lo que pasó la última vez que subí a 155 con la pelea de Poirier, la segunda. Eso fue hace muchos años", ha asegurado en una entrevista a ESPN MMA.

Durante estos años, el hawaiano ha madurado y, según afirma, afrontará el combate de manera más inteligente. "Voy a salir y hacer lo que he estado haciendo durante toda mi carrera: simplemente demostrar que los detractores están equivocados", manifestó con seguridad el luchador.