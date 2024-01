Ilia Topuria responde a quienes le tachan de arrogante: "Son horas y horas de trabajo, sangre, sudor y lágrimas"

A poco más de tres semanas para que llegue UFC 298, donde Ilia Topuria intentará arrebatar el cinturón del peso pluma a Alexander Volkanovski, el hispano-georgiano ha dado la que será su última rueda de prensa en nuestro país antes de la pelea.

El aspirante se ha mostrado, una vez más, confiado de su victoria. Se ha dejado la piel entrenando y se siente ganador. "He visualizado y me he preparado para este momento desde que empecé en este deporte. Me siento como un ganador, lo más importante es que no me arrepiento de nada ni me arrepentiré, porque he hecho todo lo que está en mis manos. Quiero ser una leyenda", ha asegurado el retador.

Sangre, sudor y lágrimas

Para los que le tachan de arrogante, Topuria ha querido tener palabras, señalando que no saben hasta qué punto se ha sacrificado para alcanzar este grado de confianza. "Mucha gente me tacha de arrogante, pero no tienen ni idea lo que implica el hecho de estar tan confiado. Son horas y horas de trabajo, sangre, sudor y lágrimas, y de no negociar contigo mismo desde que te levantas”, ha aclarado Topuria.

Por otro lado, ha querido mostrar que él también tiene sus días buenos y malos, pero que no deja que le afecte en sus entrenamientos. Esta es su receta para alcanzar los títulos. “Yo también estoy a veces desmotivado, pero encuentro la fuerza, la confianza. Las medallas se ganan en el entrenamiento, a la competición uno va a recogerlas", ha zanjado en la rueda de prensa.