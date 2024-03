María Vicente, el prodigio del atletismo español que vive un calvario con las lesiones

"No, no, no... por favor, no; otra vez no", decía rota de dolor María Vicente, agarrando la parte posterior de su pie izquierdo, durante la prueba de salto de altura de los Mundiales de Glasgow. Eran las lágrimas de una atleta que vuelve a ver cómo una lesión de gravedad frena su carrera y su espectacular proyección, lo que le ha convertido en una de las grandes promesas del atletismo español.

La catalana, nacida en L'Hospitalet de Llobregat un 28 de marzo de 2001, presenta una rotura completa del tendón de Aquiles que le hará perderse los Juegos Olímpicos de París de este verano, cita en la que era una de las grandes candidatas españolas a conseguir una medalla.

Es la segunda vez que deberá afrontar un largo proceso de recuperación —para esta nueva lesión el tiempo estimado de recuperación es de entre cuatro y seis meses— tras la rotura de cuádriceps que sufrió en agosto de 2022, que la obligó a retirarse del Europeo en agosto y a pasar por quirófano en octubre, y perderse toda la temporada de pista cubierta en 2023, en última instancia.

No pudo regresar con garantías a la pista, donde es toda una especialista en las pruebas combinadas con un sinfín de récords y medallas en categorías inferiores, hasta el Mundial de Budapest en agosto de 2023. Allí no pudo participar en el heptatlón, pero sí en el triple salto, donde se quedó a las puertas de la final tras empatar con otras dos compañeras, y en longitud.

A Glasgow, María Vicente llegaba como la gran favorita al oro en pentatlón. Tenía la mejor marca de entre las 12 participantes con los 4.728 puntos que firmó en Aubiére (récord de España en pentatlón y una marca que le servía para ponerse a la cabeza del ránking mundial): 8.24 (60 vallas), 1.76 (altura),13.84 (peso), 6.65 (longitud) y 2:15.50 (800).

Y, hasta ahora, había confirmado su dominio: ganó los 60 vallas, con un tiempo de 8.07, solo una centésima más lenta que su mejor marca personal, y nueve por delante de la segunda, Chari Hawkins, lo que la dejaba como líder provisional de la clasificación con 1.113 puntos a falta de cuatro pruebas.

Ha sido al final de la segunda, cuando había superado con facilidad los listones de 1,67 y 1,70, y al intentar el 1,73 por primera vez, cuando su tendón de Aquiles ha dicho basta. No estará en París, pero "volveré, más fuerte, espero", ha prometido ella misma, conteniendo las lágrimas, tras confirmar el alcance de su lesión.