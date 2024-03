María Vicente se rompe el tendón de Aquiles y se pierde los Juegos Olímpicos

Se confirma lo peor. María Vicente tiene una rotura completa del tendón de Aquiles, tal y como ha explicado ella misma en un vídeo en el que aparece visiblemente emocionada. La atleta tuvo que ser retirada de la pista en camilla en la segunda prueba del Mundial de Glasgow.

"Primero os voy a pedir tiempo porque no sé si voy a ser capaz de decir esto rápido y que se me entienda bien", ha arrancado diciendo la atleta ante los medios para proceder a dar el primer diagnóstico sobre su lesión.

"Por lo que se ha visto en los servicios médicos es rotura completa del tendón de Aquiles. Cuando hablemos con el doctor que me operó del recto anterior del cuádriceps y he tenido una muy buena recuperación y he confiado 100% en él, el resto de equipo y Miguel Ángel Cops me llevarán a Barcelona para operarme y empezar rehabilitación", ha explicado entre lágrimas y sin poder aguantar la mirada.

A pesar de estar afectada por la lesión, María Vicente ha querido agradecer "a todos por el ánimo" que ha recibido durante el último año con su anterior lesión y ha prometido que volverá: "Estad seguros que volveré más fuerte, espero. Solo puedo estar agradecida por todo lo que habéis hecho por mí y deciros que volveré".

El diagnóstico es la peor de las noticias, pues Vicente no solo se pierde lo que resta del Mundial de Glasgow. También dice adiós al sueño de los Juegos Olímpicos de París, que se celebran el próximo mes de junio.