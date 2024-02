Durante los últimos meses se ha cuestionado mucho el futuro de Luka Modric como futbolista por sus 38 años. Sin embargo, él sigue demostrando su calidad en el terreno de juego e incluso es vital para el Real Madrid, como ha sido en el partido ante el Sevilla en el que marcó el único tanto del encuentro.

En ese mismo partido, el croata se reencontró con Sergio Ramos, también en las últimas etapas de su carrera futbolística, y al término del duelo habló de él con palabras muy cariñosas y acordándose de todos aquellos que hablan sobre su edad.

"Sergio Ramos es mi amigo, mi hermano. Qué decir de él... Es un jugadorazo. A pesar de que todos quieren meternos edad a nosotros, él sigue demostrando que está a un altísimo nivel. Ha sido una alegría verlo y ha hecho un partidazo", afirmó.

"Está muy contento y emocionado de volver al Santiago Bernabéu, y los aficionados se alegraron de verlo también. Sergio es una leyenda, un grande del fútbol mundial y, sobre todo, del Real Madrid", añadió sobre su excompañero de equipo.

Ancelotti espera la decisión de Modric

La rueda de prensa del técnico italiano la acaparó el futuro Modric: "Creo que está en la mano de Luka, lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer y tenemos que esperar su decisión. Modric, Kroos, Nacho están en la misma situación, pero el club tendrá tiempo para arreglar todo esto en los próximos meses".

"Es muy complicado de gestionar, entiendo lo que puede pensar cuando no juega. Todo el mundo piensa que es el final de su carrera, pero el que no piensa que es el final es él. No parece un jugador de 39 años. De ser el final de carrera, por lo que hace, no es la verdad. No voy a entrar en la cabeza de Modric. La calidad de los minutos es más importante que la cantidad", añadió.