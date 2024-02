Real Madrid TV estalla por el gol anulado a Lucas Vázquez: "Ya nos quitaron una Liga, no sé lo que quieren ahora"

Las críticas de Real Madrid TV hacia las actuaciones arbitrales continúan. Después de que el Sevilla denunciara los vídeos de la cadena madridista ante Competición al considerar que se está hostigando a los colegiados, la televisión del club blanco estalló tras el gol anulado a Lucas Vázquez frente al conjunto hispalense por falta previa de Nacho a En-Nesyri.

"No hay nada de nada en la jugada. No hay absolutamente nada. En-Nesyri está haciendo el paripé. Se queda en el suelo a ver si hay suerte. No puede anular ese gol, apenas hay contacto. El público se cansa y recuerda otras cosas que han pasado", aseguró uno de sus comentaristas. "Mucho lo está viendo eh. Lo va a anular, sí. Es tremendo. Bueno, en fin, a seguir", añadió otro.

Sin embargo, las críticas no se quedaron en el tanto anulado a Lucas Vázquez pues también volvieron a cargar contra el estamento arbitral haciendo referencia a otras polémicas: "Qué vergüenza. Bueno vaya arbitrajes estamos teniendo con el Sevilla, bueno todo el año, pero con el Sevilla ya nos pasó en el Pizjuán. En esta jugada que no hay prácticamente ni contacto siquiera".

También se hizo referencia a un encuentro frente al conjunto hispalense hace unas temporadas: "Los errores arbitrales quitaron al Real Madrid LaLiga 20-21, entre otras cosas en un partido ante el Sevilla, con seis errores monumentales, en el partido de la primera vuelta al Madrid no le dejaron ganar y solo puede empatar en Sevilla tras una catarata de errores monumentales, que incluyeron la posibilidad de ponerse 0-2 en el minuto 10 que era lo que debía haber pasado".

"Hoy esos errores están impidiendo que el Madrid esté ganando el partido tras haber robado el balón limpiamente. Ha pitado falta que no existe. Estamos como siempre, y luego lo grave son los vídeos de Real Madrid TV. Pues no, lo grave es lo que pasa en el arbitraje español, lo grave es lo que pasa en el fútbol español, de lo que algunos no se quejan. Pero esto es absolutamente vergonzoso, lo que estamos viviendo hoy, al igual que pasó precisamente ante el Sevilla, hasta el punto de quitarle una Liga. No sé lo que quieren hacer ahora", añadieron.

Sobre el propio gol afirmaron de nuevo que "se está viendo nuevamente cuál es la tendencia, la forma de pitar y la forma de interpretar con los diferentes criterios y recelos por parte del árbitro".

"Díaz de Mera ha concedido el gol en el terreno de juego porque evidentemente viendo la acción no existe falta, pero incluso es más, viéndola desde el VAR se aprecia que Nacho toca el balón y se anticipa. Me queda la duda de quién ha llamado a Díaz de Mera, si le ha llamado González Fuertes desde el VAR, si le han llamado desde la sala anexa, (...) o si le han llamado el señor Cantalejo o el señor Clos Gómez, que también según los árbitros vía streaming están recibiendo la señal. Se ofrecen una serie de dudas que, tal y como hemos apreciado en las imágenes, la sombra de la sospecha sigue estando sobre el arbitraje español", concluyeron.