Sanyo Gutiérrez: "Si es la última vez que voy a competir, debo dejarlo todo en cada partido"

Carlos Daniel Gutiérrez Amaya, más conocido como Sanyo Gutiérrez (Argentina, 1984) vuelve a las pistas del pádel este 2024, tras un año marcado por la inestabilidad, en un reencuentro con Paquito Navarro en el que espera volver a pelear por los grandes títulos del nuevo circuito profesional, Premier Padel.

El argentino sueña con un curso sin 'fantasmas', al lado de un compañero con la misma idea de pádel que él, y dispuesto a dar un paso más en el trabajo mental para disputar con la misma ambición de siempre todos los torneos. Sobre todo ello y sus grandes objetivos, reflexiona en una entrevista concedida a 20 Minutos en el marco de la presentación de su nueva pala, la Siux Diablo 2024.

Arranca 2024, temporada para dejar atrás los fantasmas de 2023 ¿Cómo afronta este curso? Muy bien, he hecho una gran pretemporada, diferente... creo que este 2024 es un año que me he tomado para hacer cambios tanto a nivel físico como a nivel mental. También estoy feliz de jugar con el compañero que quiero (Paquito Navarro), él también me transmite lo mismo y gracias a eso estamos logrando un gran nivel de entrenamiento, después el resultado puede llegar o no.

Llega a decir en una entrevistas que es el año de ir con todo, que incluso si tiene que forzar y se rompe lo hará, ¿por qué llevar ese pensamiento al extremo este año?Me tomé como objetivo a partir de este año jugar cada temporada como si fuese la última, porque si me preguntan hoy cómo me gustaría verme en el último año de mi carrera, te diría que dejándolo todo. Si va a ser la última vez que entre a una pista a competir, eso me debe obligar a dejarlo todo en cada partido, en cada torneo. He hecho una pretemporada durísima, la sufrí un montón, pero creo que me hizo más fuerte.

Se retira una generación, Juan Martin, Bela... ¿Le molesta que le pregunten por su retirada?No, pero creo que estoy lejos aún de esa retirada, si Dios quiere, toco madera. Yo hoy no elijo retirarme, me gusta lo que hago, me siento todavía competitivo y voy a seguir trabajando para ser lo más competitivo posible. Hasta que no me vea desbordado, pasándolo mal por no ganar un partido, va a ser difícil que yo piense en la retirada.



También confiesa recientemente que incluso llegó a perder la motivación, el hambre de jugar... ¿Qué ha cambiado para volver a sentir ese empuje?Creo que va en todo en base la ilusión de con quién voy a jugar. Paquito y yo nos hemos elegido y eso te ilusiona. El año pasado jugué con tres compañeros, cuando antiguamente yo jugaba mínimo dos años con cada compañero, y son cambios que me sacan de un equilibrio que ahora quiero encontrar. Creo que el equilibrio me da las ganas, la motivación, la ilusión... todo lo que viene después de encontrar a un equipo que tú quieres.



Paquito también ha vivido muchos cambios, ¿han hablado de plantear un proyecto más pausado?No necesariamente, creo que en la primera etapa con Paco jugamos dos años y ojalá podamos jugar dos años más o lo que venga. Si podemos mantener dos años será hermoso y será porque los resultados nos han acompañado. Evidentemente, todos los cambios que se dan al final vienen por una cuestión de resultados, así que ojalá los resultados, el nivel y las ganas nos permitan jugar varias varios años juntos.

Ya tuvieron una etapa juntos hace unos años, ¿conservan conexión, algunos automatismos?Sí, la verdad es que desde que entramos juntos otra vez a la pista se vio que algo quedaba en el subconsciente, fue muy fácil volver a jugar juntos, desde el primer día nos entendimos a la perfección. Pero también va en que 'vemos' un pádel muy parecido, al final tenemos una edad similar, aunque él es más joven, y nos terminamos leyendo muy bien el uno al otro.

Pensamos mucho en el público, pero al final esto es mi trabajo

Las parejas ahora duran muy poco, ¿cree que esto es positivo para el espectáculo?Para el público creo que es muy malo, te doy un ejemplo. Tal vez hay gente que compró la entrada para el torneo de Andalucía y dice: 'voy a ir porque quiero ver a Di Nenno y Stupa, me encantan los 'Superpibes' y voy a organizar el viaje', luego llega el torneo y no juegan juntos los 'Superpibes'.



Creo que a la gente en eso le molesta mucho, pero al final esto es nuestro trabajo y tenemos que buscar la combinación que más nos convenga. Es verdad que pensamos mucho en el público, pero al final esto es mi trabajo y tengo que saber que esto es mi fuente de ingreso y que tengo que tratar de hacer lo que a mí me viene mejor.

Se mostró molesto la pasada temporada con tanto cambio de circuito, pero, a la vez, siempre ha valorado las oportunidades para los jugadores, ¿qué opina del adiós a WPT y la llegada de Premier y circuitos como el Ultimate Pádel Tour?Justo, me molestaba el hecho de estar jugando dos circuitos a la vez, ahora que estamos con Premier todo es más estable y lógico. Tenemos 25 pruebas y no 40, me parecía una locura porque teníamos que ir a todas, pero ahora además tenemos un calendario muy bueno porque se expande el pádel en el mundo.



Eso sí, lamentablemente se deja de jugar mucho en España, pero aparece otro (UPT) para el público español y creo que hay muchísimas parejas a las que les viene muy bien, les da mucho ritmo y un ingreso más. Si lo comparamos con el fútbol es como si existiera primera y segunda, y eso da a los jóvenes una oportunidad para que poco a poco vayan subiendo escalones para llegar arriba siendo competitivos, no para llegar a Premier a poner la cara para que les den hostias todo el tiempo.



¿Cuál es el objetivo mínimo que se marca para 'aprobar' la temporada 2024?Mmmm... Disfrutar y hacer los cambios que quiero hacer a nivel mental, que son un montón y los estoy trabajando. A nivel de juego daré lo que daré porque yo me tomo mi entrenamiento de manera superprofesional desde hace años y a veces doy más, otras veces doy menos... y otras veces, muchas, me ganan porque los rivales lo hacen mejor.

A nivel mental me quedan cosas por mejorar y creo que todavía estoy a tiempo, me quedan unos años y quiero terminar poniendo ese 'tick' verde en mi objetivo de cambio de mentalidad.