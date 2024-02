DAZN revoluciona su plantilla de retransmisión para MotoGP: se incorpora Pol Espargaró y habrá nuevos narradores

A pesar de no haber sustituido finalmente (y tras una campaña sin precedentes por parte de su público en redes sociales) al 'Trío Calavera' de la Fórmula 1 (Antonio Lobato, Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella), DAZN apuesta por el cambio en su equipo de periodistas para MotoGP.

La gran incorporación es el piloto español Pol Espargaró, que compaginará su nuevo puesto de presentador con sus labores de piloto probador en KTM. “Voy a seguir estando en los circuitos, era algo muy importante. Antes había cosas que se te podían escapar, pero aquí no se te escapan, las ves al instante y puedes comunicar de una forma más directa. Lo tomo como un proyecto nuevo, espero estar capacitado para hacerlo, pero sin duda va a ser algo nuevo y difícil. Nos vemos bajo las luces de Qatar”, ha declarado Espargaró.

El piloto acompañará a Izaskun Ruiz en el paddock, y se une a Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Carlos Checa y Àlex Crivillé en la formación de pilotos de DAZN. Tras diez años en la categoría reina del motociclismo, Espargaró da un paso y evidencia la apuesta del medio por las caras conocidas y la incorporación de los deportistas a las retransmisiones.

Nuevos narradores

También los narradores cambiarán para la incipiente temporada de MotoGP. Pablo Juanarena, narrador y presentador de Radio Marca y ganador de dos Premios Ondas, será el narrador de la máxima categoría: “Es uno de los retos más bonitos de toda mi carrera profesional. He participado en eventos deportivos de todo tipo, he puesto voz a medallas de oro olímpicas, a mucho motor, pero la emoción y la adrenalina que he sentido en un circuito, en el vial, cerca de las motos, no la he sentido nunca. Quiero poner mi granito de arena en los contenidos y en las historias que vamos a contar y trasladar a los aficionados al centro de la acción, que vivan cada carrera como si fuera la última”

Por su parte, Carles Pérez será el narrador de Moto2 y Moto3, y también liderará las transmisiones desde el plató virtual.