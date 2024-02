El fichaje de Mbappé que podría forzar la salida de varios jugadores del Real Madrid

El Real Madrid ya habría firmado el fichaje de Kylian Mbappé para la próxima temporada. Según ha informado Marca, el delantero francés pasará a ser jugador del club blanco a partir del próximo 1 de julio. Sin duda, una gran noticia para el club de Ancelotti que consigue así a uno de los mejores jugadores del mundo después de años de relación fallida, así como reforzar su delantera, la cual presentó algunas dudas en el partido contra el Rayo Vallecano.

No obstante, esta incorporación a la plantilla podría tener una doble lectura para un equipo que ya cuenta con grandes jugadores en la delantera. ¿Deberá el Real Madrid prescindir de alguno? ¿Querrán fichar estos por otro club en el que no se discuta su titularidad? Lo cierto es que el Real Madrid no cuenta con pocos grandes jugadores que están sabiendo reaccionar en todo momento y dar muchas opciones a Ancelotti, a pesar de las lesiones que ha tenido el equipo.

La titularidad de Vinicius es indiscutible, así como la de Bellingham o Rodrygo, aunque los tres han atravesado distintas lesiones. Si bien, debido a las grandes actuaciones tanto de Joselu como de Brahim en los últimos paridos, se está cuestionando si alguno de ellos podría salir del once titular en vez de Rodrygo.

Asimismo, también está Arda Güler, que con tan solo 18 años ha mostrado su calidad en los pocos minutos que ha pisado el terreno de juego. Aunque a la afición del club blanco le gustaría poder verle más, Ancelotti ha pedido paciencia con él.

Por otro lado, para la próxima temporada ya se ha firmado el fichaje de Endrick, quien con 17 años sigue sorprendiendo en Brasil. Siete jugadores en la delantera a los que se uniría Mbappé, quien sería titular indiscutible y lo que hace pensar que podría salir más de un jugador.

Además, tal y como confesó Tchouameni, tanto él como sus compañeros, hablan en el vestuario de la posibilidad de que Kylian vista la camiseta blanca, ya que es un "tema importante" para ellos. Su fichaje también podría forzar la salida de otros jugadores como Modric o Kroos, quienes podrían no renovar su contrato para la próxima temporada.

El croata no solo ha perdido la titularidad, la cual recuperó de manera casi excepcional contra el Rayo, sino que cada vez es menos determinante. Mientras que el alemán está firmando una de sus mejores temporadas, aunque este quiere marcharse del club con la cabeza alta y en su máximo nivel, tal y como él mismo ha expresado en rueda de prensa.