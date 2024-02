Tchouameni confiesa que Mbappé está presente en el vestuario del Real Madrid

Después del encuentro entre el Leipzig y el Real Madrid, Aurélien Tchouameni pasó por los micrófonos de Canal+ para hablar del partido de Champions que acaban de disputar. Si bien, el futbolista francés sorprendió con sus declaraciones sobre la posible llegada de Kylian Mbappé al conjunto blanco.

El delantero del PSG se encuentra a poco más de cuatro meses de finalizar su contrato con la entidad parisina y el desenlace del culebrón que lleva ya varios años está cada vez más próximo. El mediocentro del club de Ancelotti, que actuó como central ante el equipo alemán, espera que este asunto se resuelva lo antes posible.

"Hablamos de ello en el vestuario, porque sabemos que es un tema importante. Así ha sido durante bastantes años. Así que esperamos que las cosas se solucionen en las próximas semanas", dijo ante los micrófonos de Canal+ France después del triunfo de su equipo por 0-1 en Alemania.

Ambos futbolistas comparten vestuario en la selección francesa, de hecho, Tchouameni, que podrá coincidir con Mbappé dentro de un mes con motivo del parón de selecciones, desveló que el jugador del PSG aún no le había dado detalles sobre qué hará en la próxima temporada. "A mí, personalmente, no me anunció nada. Además, si me lo hubiera dicho, no lo diría", bromeó el jugador del Real Madrid.

Las declaraciones del galo ante los medios de comunicación confirman que en Valdebebas ya se está hablando del francés. Asimismo, el futbolista también habló el golazo de Brahim Díaz: "Me alegro mucho, no es un jugador que tenga el puesto muy ganado o que juegue todos los partidos, pero siempre que sale lo hace de la mejor forma, siempre está con buena cara y tener jugadores así siempre suma".