Mbappé podría haber firmado su contrato con el Real Madrid

Kylian Mbappé ya ha firmado su contrato con el Real Madrid y pasará a ser jugador del club blanco a partir del próximo 1 de julio, según ha informado el diario Marca. El francés habría llegado a un acuerdo con el club de Florentino hace ya dos semanas, empezando así una relación contractual.

Desde que hace unos días, el galo anunciase al presidente del PSG su marcha del equipo a final de temporada, muchas eran las especulaciones sobre su posible fichaje por el club blanco y, ahora, estas se han confirmado, según este mismo diario. Cabe recordar que la relación entre Kylian y el Real Madrid viene de lejos, en concreto desde 2017 y ahora el jugador ya se habría comprometido con el club.

El futbolista al anunciar a Nasser Al Khelaifi su marcha del equipo también le pidió que no le presentasen ninguna oferta de renovación debido a que ya había firmado su contrato con el Real Madrid por cinco temporadas. Así lo confirmó el periodista Dani Gil desde París en ElDesmarque Madrugada: "Mbappé le pidió al presidente del Paris Saint-Germain que no le hicieran más ofertas, que las iba a rechazar".

Esta conversación se produjo el pasado martes 13 de febrero justo antes del partido de ida de Champions League ante la Real Sociedad, en el que precisamente abrió el marcador con su tanto. "Lo sabe desde el martes, que fue cuando el futbolista francés se reunió personalmente con Al-Khelaïfi, después del entrenamiento previo a enfrentarse a la Real Sociedad", según este mismo periodista.

El Real Madrid ha tenido mucho cuidado a la hora de cerrar dicho fichaje, con el objetivo de evitar cualquier tipo de irregularidad en el mismo para así no tener problemas ni con el PSG ni con sus aficionados. En este sentido, desde el Real Madrid le transmitieron al jugador el interés por su fichaje, pero no con las mismas condiciones que en 2022, debido a que el club no tenía la misma urgencia, según siempre el diario Marca.

Según el acuerdo que han firmado, ambas partes han tenido que ceder en algún punto. En este sentido, el delantero francés será el jugador mejor pagado de la plantilla, si bien su salario será inferior a lo que cobraba con el PSG. Aunque dicho salario no se alejará mucho de lo que cobran jugadores como Kroos o Modric, los mejor pagados. Asimismo, a esto hay que sumarle la prima de fichaje que el jugador cobrará por llegar libre su contrato, al no tener que pagar su traspaso.