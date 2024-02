El Barça, muy enfadado por la actuación arbitral en la final de Copa: "El criterio no es el mismo"

A pesar de una muy buena primera parte, el Barça sucumbió ante el Real Madrid en la final de la Copa del Rey por 96-85. Desde distintos estamentos del club, se ha señalado a los árbitros como, al menos en parte, responsables de la derrota de los azulgranas frente al eterno rival.

"En tres minutos te expulsan a uno de nuestros mejores jugadores. Seguro que luego miran las faltas pero el criterio no sé si es el mismo. Porque hay jugadores que juegan 34 minutos en el otro equipo y hacen tres faltas", señala el entrenador del Barça, Roger Grimau.

El técnico no ha querido depositar toda la culpa de la dura derrota en los árbitros, y ha elogiado también el juego del Real Madrid: "Nosotros hemos fallado y no me estoy excusando. Ellos nos han apretado al nivel que les han permitido. No me meto con el equipo rival, respeto máximo".

Varios jugadores también han apoyado esta postura con respecto a los árbitros, como Nico Laprovíttola: "Me parece que luchas y luchas, pero mereces también que te respeten. Hubo decisiones de los árbitros muy finas y sabiendo que se pueden equivocar, hoy no me voy conforme con eso. Durante todo el partido... Creo que no soy de decir ciertas cosas ni de criticar, pero creo que la selección arbitral no fue buena", categorizó el argentino.

Alex Abrines no culpa de la derrota a los colegiados: "No creo que hayamos perdido por los árbitros. El Madrid nos ha hecho mucho daño en el rebote ofensivo", pero sí critica su actuación: "Sí que es verdad que hay un par de acciones cuando estábamos remontando. Muchas veces el criterio no es el mismo".

Incluso la crónica oficial publicada en la web del Barça expone la opinión de que la actuación arbitral favoreció al Real Madrid: "Por si fuera poco, alguna falta más que dudosa ha dado aire a los blancos cuando lo necesitaban".

Durante la final de la Copa del Rey, el Barça cometió 24 faltas, por 21 del Real Madrid, que lanzó 24 tiros libres por los 13 ensayados por el conjunto azulgrana.