Griezmann, sobre su salida del Atlético: "Había llegado al límite mentalmente, pero a los meses ya intenté volver"

El Atlético de Madrid ha rendido homenaje este jueves a un jugador de leyenda: Antoine Griezmann. Tras convertirse en el máximo goleador de la historia del club, la entidad colchonera le ha entregado la insignia de oro y brillantes en un emotivo acto en el que se han repasado sus mejores momentos como jugador colchonero.

"Estuve avisando a mis compañeros de que iba a tirar más. Cuando estás a uno estás ansioso, yo quería hacerlo en casa, aunque tocó en Arabia contra el Madrid", ha afirmado el francés sobre ese registro de 173 con el que superó a Luis Aragonés.

Una vez conseguido ese gol, Griezmann se liberó: "Me acuerdo que al descanso, Simeone y los compañeros hablaban y yo tenía ganas de llorar, pero estaba en medio del partido con los nervios... Luego pensé en los primeros minutos, en cómo nos costó a mí y a mi familia ser un jugador importante aquí. Es un orgullo estar junto a los grandes nombres que hay en el club".

El galo reconoce que Luis Aragonés fue siempre una inspiración para él: "Era una leyenda, una meta para mí. Es bueno tener gente que te lleva al límite, a ser mejor. Ha sido una persona muy importante para ello".

Además, en el acto también se habló sobre la polémica salida de Griezmann del Atlético de Madrid en 2019. "La verdad es que antes de que se marchase, hubo un intento para que se quedara. Finalmente, se marchó. Cuando empezó a jugar en el Barcelona, a establecerse, pensaba que volvía", ha afirmado Enrique Cerezo.

Tras los elogios del presidente, para quien Antoine "está entre los tres o cinco mejores jugadores de Europa", le ha tocado el turno a Miguel Ángel Gil para recordar cómo se gestó el regreso del galo al club colchonero.

"Fueron diez horas de las más locas que he tenido estos años en el Atlético de Madrid. Empezó con una charla con Koke, con Simeone... no teníamos mucho tiempo. Había opciones por la situación del FC Barcelona y ahíempezóo una carrera sin mucho criterio pero con mucha pasión", ha explicado el CEO del Atlético.

Simeone también ha reconocido que quería su vuelta: "No hubo pensamiento, en el momento en el que apareció la oportunidad, era el futbolista que necesitábamos. Su llegada le costó al principio, se trabajó para ganarse a la gente. El mérito suyo es el de tener las cosas claras, de volver. Soy un afortunado como entrenador de haber podido acompañarlo en toda esta etapa".

En el acto no ha faltado la sinceridad del propio Antoine Griezmann, que ha dejado claro que se marchó del club rojiblanco "porque había llegado al límite mentalmente". "Buscaba siempre una excusa, cuando yo no estaba dando el nivel. A los meses me di cuenta de que estaba muy feliz donde estaba, siempre intenté volver. Cuando me llamó Simeone le dije que quería volver sí o sí. Les dije a mis familiares que hicieran todo lo posible por volver. Estaba enfadado conmigo mismo, trabajé mucho", ha añadido.