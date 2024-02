Indignación en el Atlético tras la polémica en el derbi madrileño femenino frente al Real Madrid: "Jugar contra 14 es muy difícil"

El derbi madrileño femenino entre el Atlético de Madrid y Real Madrid, correspondiente a la jornada 14 aplazada de la Liga F, estuvo cargado de goles, emociones, intensidad y, sobre todo, polémica. El conjunto rojiblanco reclamó hasta "tres penaltis" durante un choque que finalizó 1-1, con los goles de Sheila Guijarro, que tuvo que ser sustituida tras recibir un codazo en el rostro, y Olga Carmona.

Manolo Cano, entrenador del Atlético de Madrid, mostró su indignación en la rueda de prensa y reconoció que la colegiada Acevedo Dudley decidió no pitar hasta "tres penaltis" a favor de su equipo: "Las imágenes están ahí. Es frustrante que cada partido tengamos que ver este tipo de imágenes. Son tres penaltis no señalados: dos por mano, y el más sangrante el de Sheila, que tenemos que retirar una jugadora lesionada. No se qué más tiene que ocurrir...".

Precisamente, la lesión de Sheila Guijarro fue lo que provocó el revuelo y la indignación del club colchonero, que no daba crédito tras observar las imágenes después del partido. La jugadora rojiblanca recibió un codazo en la cara de Kathellen Sousa, jugadora del Real Madrid, y la colegiada principal no señalaría la pena máxima.

">

Asimismo, y tras recibir el duro golpe en el rostro, la jugadora valenciana tuvo que ser sustituida del terreno de juego e ingresada en el hospital por "sufrir un trauma ocular", tal y como informó el Atlético de Madrid en su cuenta oficial de Twitter.

Lola Gallardo explota

Lola Gallardo, portera rojiblanca, quiso mostrar su indignación tras el partido y recalcó que "Sheila no podía abrir el ojo" tras la polémica acción: "Lo hacemos todo, pero contra tanta gente no podemos hacer nada. Hoy solo hubo un equipo que quiso ganar los tres puntos y era el Atlético. Jugar contra 11 ya es difícil, pero jugar contra 14 lo es aún más".

"La mano la he visto yo y estoy en la otra portería y el codazo a Sheila solo hace falta verle la cara. No sé que tiene que pasar para que nos piten un penalti. Al Real Madrid se lo han pitado muy fácil", reconoció Lola en las cámaras de DAZN".