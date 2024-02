El palo de Alguacil a Traoré tras la derrota en París: "Si deja al equipo con uno menos es porque tiene que ir al hospital"

La Real Sociedad pecó de poco acierto en el duelo de ida de los octavos de la Champions League en el Parque de los Príncipes y dio alas a la victoria por 2-0 del PSG, que puso pie y medio en cuartos. Los de Alguacil empezaron mucho mejor que los franceses, pero el gol de los locales llegó en un error defensivo que el entrenador no dudó en reprochar con dureza a su jugador Hamari Traoré.

El jugador maliense era el encargado de cubrir a Mbappé, pero no estaba en el momento clave del duelo, en el córner en el que el astro del combinado galo embocó el primer tanto del partido, porque había salido a la banda a pedir asistencia.

La jugada, el golpe directo al mentón que tumbaría todo el planteamiento de los realistas, fue analizada por Alguacil en una muy polémica rueda de prensa: "Yo no me lo explico. Que un jugador que ha tenido que salir del campo cuando el equipo iba a recibir un córner en contra no acabe en el hospital. No lo entiendo. Si un jugador deja al equipo con uno menos es porque tiene que ir al hospital. Yo lo tengo muy claro", declaró visiblemente enfadado.

Y es que para Inmanol, ese detalle terminó por decidir un partido que podría haber tenido un resultado muy diferente: "Ese mismo jugador se ha ido del partido y a la vez el equipo se ha ido del partido. Hasta entonces la Real ha sido un gran rival, hasta el propio Luis Enrique me lo ha dicho. Si queremos competir contra estos equipos y dar pasos no podemos regalar lo que hemos regalado", zanjó con un serio aviso a sus jugadores de cara al duelo de vuelta del próximo cinco de marzo en el Reale Arena.