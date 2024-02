El elogio de Riquelme a Kroos: "Es como Federer, puede jugar e irse a casa sin bañarse"

Juan Román Riquelme, exfutbolista y actual presidente de Boca Juniors, se deshizo en elogios hacia el Real Madrid e hizo especial hincapié en Belligham y Kroos, al que llegó a comparar con Roger Federer por su elegancia en el centro del campo.

El mítico jugador argentino repasó la actualidad del fútbol europeo en declaraciones a TNT Sports Argentina y puso el foco sobre el club merengue y sus estrellas: "Me gusta Kroos, me gusta Bellingham...", afirmó antes de extenderse en sus elogios hacia el jugador alemán.

"Kroos es lo más parecido a Federer jugando al tenis. Pueden jugar a la pelota e irse a casa sin bañarse. Es una cosa increíble. Él juega a la pelota, el tipo no se tira a los pies, no se ensucia, no suda...", afirmó

Pero el mítico '10' de Boca no se quedó ahí, pues quiso además añadir una reflexión adicional sobre otros jugadores, considerados, en ocasiones, de 'segunda fila' en el club merengue.

"Bellingham es muy bueno. Son jugadores de un nivel fabuloso. ¿Por qué a veces algunos tienen tanto reconocimiento y otros no? Carvajal no tiene el reconocimiento que se merece y va a estar entre los laterales derechos más grandes de la historia del Real Madrid", zanjó al respecto.