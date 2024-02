Rafa Nadal se pronuncia sobre la presidencia del Real Madrid: "Nunca me enfrentaría a Florentino Pérez"

Rafa Nadal completó una ronda de comparecencias este miércoles en su paso por El Objetivo, de Ana Pastor, y El Partidazo de Cope, de Juanma Castaño. En ambas entrevistas fue preguntado por la presidencia del Real Madrid y por Mbappé, y en ambas ofreció su parecer sobre labor de Florentino y la posición que tomaría respecto a Mbappé si él fuera presidente del club merengue.

"Si me preguntas si me haría ilusión ser presidente del Real Madrid te diría que sí, claro que me haría ilusión, pero no lo tengo en mi plan de vida. Si la vida me da la oportunidad y se dan las condiciones... sí", respondió en la entrevista ofrecida para la televisión antes de descartar por completo una posible carrera electoral contra Florentino en la radio.

"¿Florentino te tiene miedo?", le preguntó Juanma Castaño en referencia a la posible rivalidad por la presidencia del club. "De que me va a tener miedo, si no soy rival de nada, qué va. Sabes que soy un gran apasionado del futbol y del Real Madrid, pero nunca me enfrentaría a alguien que creo que es muy bueno para el Real Madrid. El Madrid me da felicidad y no me daría más felicidad ser presidente haciéndolo peor que Florentino que la que me da el equipo como espectador cuando lo veo", aseguró.

Eso sí, Nadal sí se atrevió con Juanma Castaño a decir qué haría con el caso Mbappé si de él dependiera la decisión. "¿Hay que ficharle? Para mí sí, pero claro, yo no tengo que tomar esa decisión, pero el Madrid tiene un superequipo y con Mbappé creo que tendría un superequipazo. Si yo pudiera contribuir de alguna manera, lo haría", dijo, reafirmándose sobre la opinión que también mostró horas antes con Ana Pastor.

También se mojó, parcialmente, en la pregunta sobre su preferencia entre Bellingham y Vinícius con una importante reflexión al respecto. "No tengo por qué elegir, los dos son muy buenos, con mentalidades diferentes. Vinícius me parece espectacular, me encantó la entrevista que dio después de la Supercopa y creo que si sigue ese camino el Vinícius que ahora vemos va a ser mucho mejor", zanjó al respecto.