El Real Madrid respira tranquilo: Brahim no tiene lesión

El Real Madrid puede respirar tranquilo. Brahim Díaz no está lesionado. Así lo han confirmado las pruebas que se le han realizado este jueves tras retirarse del terreno de juego ante el Lepizig en el minuto 85. No hay problemas en el gemelo y el sóleo de la pierna derecha del futbolista, convertido en los últimos partidos en una pieza importante de Ancelotti.

El centrocampista se ha sometido a una resonancia que ha confirmado las sensaciones que compartió tras el encuentro, en el que marcó el único tanto y fue nombrado el mejor jugador del partido.

"He notado un golpe y no sé si se me subió el sóleo. Me harán pruebas y no será nada", aseguró después de mostrarse con un vendaje y una bolsa con hielos en su gemelo de su pierna derecha.

Con este diagnóstico se apagan las alarmas por Brahim. Todo apunta a que el hispano-marroquí estará disponible para Carlo Ancelotti de cara al partido del domingo frente al Rayo Vallecano, en el que se espera que vuelva a ocupar el puesto del lesionado Jude Bellingham.