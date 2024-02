La árbitra que expulsó a un entrenador por hablar en catalán presenta una denuncia por amenazas

El pasado fin de semana, una árbitra expulsó al entrenador de la UE Petra por hablarle catalán durante un partido de alevines de fútbol. La joven ha decidido presentar una denuncia por las amenazas que ha recibido en las redes sociales.

La polémica tuvo lugar el pasado fin de semana durante el descanso de un partido de alevines entre el UE Petra y el Cardassar Atlètic. Según informó en un comunicado la UE Petra, el entrenador del equipo local fue expulsado por dirigirse a la colegiada en catalán, cuando poco antes protestó en castellano una decisión arbitral.

El pasado lunes, el club denunció los hechos, los cuales se recogieron en el acta del partido. Asimismo, la colegiada indicó que el entrenador pasó a hablar en catalán en el descanso tras ser amonestado por decir "esto es una vergüenza".

La árbitra le pidió que hablara en castellano, aunque el entrenador "perpetuó su dialecto", según consta en el acta del partido. No obstante, al no conseguir que cesara y percibir "ciertas faltas de respecto" y "desobedecer indicaciones", le expulsó.

El club ha asegurado que esta conversación se produjo entre ambas partes, aunque puntualiza que la colegiada le impidió al entrenador que se expresara en castellano, aunque no de "forma adecuada". De acuerdo a UE Petra, la colegiada también dijo lo siguiente: "Estamos en Mallorca, Mallorca es parte de España, no España parte de Mallorca y usted me tiene que hablar en castellano".

El equipo mallorquín considera "intolerable" que la decisión de la colegiada en una competición deportiva pueda "estar influenciada" porque el entrenador emplee una determinada lengua u otra.