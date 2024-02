Mireia Belmonte ya piensa en París: "Estoy con ganas de que llegue junio para clasificarme para los Juegos Olímpicos"

Los Juegos Olímpicos de París están a la vuelta de la esquina. Muchos deportistas se encuentran en plena forma para prepararse para uno de los retos más importantes de sus carreras profesionales, pero aún no es el caso de Mireia Belmonte. La mayor medallista olímpica española de la historia -con un oro, dos platas y un bronce-, sigue trabajando "paso a paso" para dejar atrás las lesiones para poder optar a estar en ellos.

"Mi objetivo es estar en los Juegos, esquivar los días malos e ir recuperándome poco a poco para ir a París. Por ahora, con lograr la clasificación me doy por satisfecha", comentó la nadadora en la presentación en el COE de una campaña de Banco Santander y el organismo olímpico para el reciclaje de ropa usada con la que se fabricarán 30.000 banderas para París 2024.

Belmonte se declaró "muy animada porque va mejorando día a día" y con el horizonte puesto en lograr el billete olímpico en junio. "Voy viendo pequeños resultados que me dan ánimo. Cuando tienes una lesión no es fácil porque no todos los días son iguales. Ese hecho de volver a empezar y seguir motivándote lo estoy llevando bastante bien. Es una prueba de paciencia", comentó.

Después de Tokyo 2020, la badalonesa confesó que le motivó que tan sólo quedaran tres años para París, los que serían sus quintos Juegos. "Estoy entrenando con ese objetivo de ir a París. Estoy disfrutando del proceso de recuperación y con ganas de que llegue junio para clasificarme para los Juegos. Como deportista he evolucionado muchísimo, pero lo que sigue intactas son las ganas de competir y ser mejor deportista. Eso lo llevo en el ADN", subrayó.

Más enfocada en las distancias de los 200 y 400, la nadadora de la UCAM dijo que no ha variado demasiado sus rutinas de entrenamiento en los últimos años, aunque sí la estructura y los métodos. "A una debutante le diría que lo disfrute al máximo y que, una vez allí, lo de todo y sea muy competitiva. ¿La bandera? Es el símbolo que te representa y en Río me hizo llorar", confesó.

"Mireia va a sacar medalla en París"

Por su parte, el presidente del COE, Alejandro Blanco, señaló, a 164 días de la inauguración de los Juegos de París, que hablar de Mireia Belmonte "por las medallas" le "parece injusto". "Tienes 43 medallas y no te podemos cuantificar por las medallas. Eres la mejor deportista de toda la historia de España. No tienes pasado ni futuro, eres presente. Vas a ir a París a sacar medalla", aseguró.

Blanco admitió que las expectativas de los deportistas españoles en París 2024 "son grandes". "Esa bandera española será distinta. España seguirá siendo un gran referente en el deporte y en la sostenibilidad", sentenció el máximo responsable del olimpismo español.