Alcaraz apoya a Nadal como embajador de Arabia Saudí: "He oído a gente criticándole... a mí no me parece mal"

Carlos Alcaraz se posicionó este lunes, sin titubear, en el debate sobre Rafa Nadal que estalló después de anunciar su colaboración con Arabia Saudí para impulsar el tenis en Oriente Medio. El murciano, ahora en Argentina, valoró positivamente la expansión deportiva de Arabia y señaló que "no hay nadie mejor que Rafa" para ayudar en la ampliación del deporte al mundo a pesar de la oleada de críticas vertidas hacia el balear.

La noticia vio la luz hace unas semanas y dio pie a un debate feroz: Nadal, embajador del tenis en Arabia Saudí, era el titular acompañado por imágenes de la mayor leyenda de la historia del tenis nacional en las pistas de un club levantado con el dinero del régimen saudí. Copó portadas, pero especialmente un debate marcado por las feroces críticas contra el balear por aliarse con la monarquía absoluta del país de Oriente Medio.

Pero entre esa oleada de comentarios negativos, ha emergido un apoyo para Nadal, Carlos Alcaraz, el joven que porta la bandera del nuevo tenis y que aspira a seguir los pasos de Rafa en la élite. Esto dijo el murciano al respecto al ser preguntado por ello en la previa de su debut en el ATP 250 de Buenos Aires: "Es verdad que he escuchado a gente decir que le han estado criticando, pero al final Rafa ha decidido firmar como embajador. A mí no me parece mal: si no he entendido mal, ha firmado como embajador del tenis. Es un país que se está desarrollando, abriéndose al mundo del deporte, y qué mejor manera que Rafa sea quien pueda ampliar el mundo del deporte a lugares en los que antes no se jugaba nunca", valoró.

"Nosotros jugamos e intentamos atraer a más gente para que juegue al tenis, y no hay mejor persona que Rafa para ampliar ese mundo", añadió en su defensa sobre la importancia de la entrada de Arabia Saudí en los grandes eventos del tenis mundial.

Arabia es un país que está evolucionando muy rápido

"Es bueno para el tenis que haya más sedes, que se vaya abriendo un poquito los países a los que vamos y en los que jugamos. Arabia es un país que está evolucionando muy rápido en todos los sentidos, como país y en el mundo del deporte: hay muchos eventos de fútbol, boxeo, ahora tenis... creo que es bueno para el deporte en general. No sé hasta donde llegaremos, pero está evolucionando mucho", argumentó para dejar clara su postura en unas declaraciones que pueden traer tanta cola como el propio anuncio de Rafa Nadal.