"Mi abogado me desaconsejó salir del armario": el duro testimonio de Hitzlsperger, subcampeón de Europa con Alemania

Thomas Hitzlsperger, integrante de la selección alemana subcampeona de Europa en 2008, se convirtió en el único futbolista alemán en hacer pública su homosexualidad. El exjugador bávaro ha analizado en The Last Taboo, documental emitido por Amazon Prime, sus experiencias en el mundo del fútbol y, sobre todo, ha aconsejado a aquellos futbolistas que no se atreven a dar el paso de expresar libremente su homosexualidad en la actualidad.

"Se habla de ello (homosexualidad), pero los jugadores no se identifican como tal. Es un tabú en el campo y en el vestuario, también porque en Alemania no se conoce a ningún futbolista homosexual en activo. En la actualidad, solo son siete profesionales homosexuales conocidos en todo el negocio", reconoció Thomas.

Asimismo, Hitzlsperger recalcó el ejemplo de Jakub Jankto, jugador que milita en el Cagliari de la Serie A italiana, al ser preguntado por quién será el primer futbolista de las cinco grandes ligas en reconocer su homosexualidad. "Ya hay uno con Jankto. Lo hizo público una vez y poco se ha comentado al respecto desde entonces. Te das cuenta de que no tenía por qué ser gran cosa", añadió el exfutbolista de Aston Villa, Everton o West Ham, entre otros.

La decisión de Thomas Hitzlsperger

La decisión de Thomas Hitzlsperger para decir abiertamente que era homosexual fue muy compleja debido a la gente que rodeaba la figura del exfutbolista alemán: "No todos pensaban que era bueno. No podía reprimir mis sentimientos. Hasta ese momento, no podía imaginar que yo pudiera ser gay. Me habría interesado ver cómo hubiesen reaccionado mis compañeros y el público".

Sin embargo, el subcampeón de Europa, en 2012 y siendo jugador del Wolfsburgo, estuvo cerca de dar el paso definitivo y reconocer públicamente su sexualidad, pero su abogado le aconsejó todo lo contrario. "Me dijo que hablase de eso bajo ninguna circunstancia. A partir de ahí, salí de la sala una hora más tarde pensando que no iba a decir nada más sobre este tema. Mi abogado me desaconsejó salir del armario", finalizó Hitzlsperger, que finalmente comunicó su homosexualidad en enero del 2014, cuatro meses después de retirarse de los terrenos de juego.