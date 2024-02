Toni Kroos mantiene la duda sobre su futuro: "Todavía no he decidido"

El futuro de Toni Kroos sigue en el aire. El centrocampista del Real Madrid tiene contrato con el club blanco hasta verano de 2024, pero aún no ha aclarado cuál va a ser su futuro, a pesar de que el club de Ancelotti quiere seguir contando con él.

El alemán se ha sincerado este lunes ante los medios de comunicación y ha aclarado cuál es el motivo por el cual aún no sabe qué hacer. Lo ha hecho en una rueda de prensa junto a su entrenador en la que han explicado cómo ven al equipo de cara al partido de Champions de este martes contra el Leipzig. "Siempre os digo la verdad y la verdad es que no sé. Estoy pensando en qué hacer, todavía no he decidido nada. La verdad es que me alegro mucho, que mucha gente quiera que juegue un año más, de eso me alegro, es una señal positiva. Me encuentro bien, pero la verdad es que todavía no he decidido", empezaba diciendo.

Para el futbolista lo más importante es estar motivado. "Las ganas de ganar como hace diez años. Si no, no llegas. Y que el cuerpo funciona porque lo cuido mucho", afirmó el centrocampista.

Asimismo, Kroos ha asegurado que tomar una decisión tan importante depende de muchos factores: "Depende de muchas cosas, de como me encuentre, de mis planes personales. Siempre he dicho que quiero terminar mi carrera en un nivel muy alto, lo más alto posible".

Sobre la renovación, también ha asegurado que se encuentra en un escenario similar al de la temporada pasada: "Hace un año tuvimos la misma discusión y hasta ahora ha salido bien, estoy muy contento con la decisión que tomé hace un año. Este año, de momento, disfruto del momento y va tan bien que esto me deja un poco más de tiempo para tomar esta decisión".

En cuanto a si considera que el Real Madrid es o no favorito para volver ganar la Champions, el alemán ha dicho lo siguiente: "Favorito no lo sé, pero somos capaces de ganar este título. Lo hemos demostrado muchas veces, tenemos un gran equipo, aunque también sabemos que hay equipos muy buenos, que un día malo puede ser suficiente para estar fuera de esta competición. Es lo bueno de esta competición que, hay tanto nivel, es tan complicado ganar que eso siempre nos motiva". Si bien, para él, "es difícil decir si somos favoritos para ganar la Champions, pero sin duda podemos ganarla".