El mensaje entre líneas de Florentino durante un evento con los socios: "Solo el juego limpio es el camino del éxito"

Florentino Pérez compareció este sábado en el evento de entrega de insignias a los socios, acto habitual en el que se destaca a los aficionados que han permanecido de manera ininterrumpida en el club 25, 50 y 60 años, y dejó un discurso marcado por un mensaje entre líneas con referencias al enrarecido clima arbitral y el 'Caso Negreira'.

"El Real Madrid es sentimiento. Es la entidad deportiva más exigente, con la convicción de que el juego limpio es el camino hacia el triunfo. Por eso hoy queremos mostrar el cariño y respeto que tiene el club hacia vosotros, los socios. La entrega de las insignias sé que no lo vais a olvidar nunca y por eso me siento orgulloso de compartir tantos sueños. Sin vosotros no se podía haber construido nada. Por vosotros superamos desafíos imposibles", pronunció en las primeras líneas de un largo discurso en el que ensalzó la fuerza del equipo y el paso adelante dado gracias a la remodelación del Bernabéu.

La frase, tan sibilina como contundente, ha trascendido más allá del discurso dirigido a los socios, pues llega en un momento clave de la temporada, apenas horas antes del Real Madrid - Girona, y en los momentos más complicados del curso para el colectivo arbitral.

La sombra del 'caso Negreira' persigue a los colegiados, también señalados duramente por Real Madrid TV semana tras semana, detalles que generan un gran clima de crispación en el fútbol español estos días. Por su parte, Florentino no es de los que dejan un solo detalle al azar, y este mensaje parece ser algo más que una simple frase dentro de un discurso institucional más.