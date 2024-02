Mo Katir amenaza con competir para Marruecos, pero... ¿lo permite el reglamento?

La suspensión provisional por la presunta evasión de tres controles antidopaje y el revuelo generado en torno a ella hizo explotar este miércoles al atleta español Mohammed Katir, que en un momento de rabia publicó un mensaje amenazando con competir para su país de nacimiento, Marruecos, algo que la normativa sí le permitirá a pesar de haber participado como español en unos Juegos Olímpicos.

"Me estáis destrozando y sólo vais a perder un atleta como yo, solo me vais a hacer irme a un país que jamás me han querido y tenga que correr con ellos, solo porque he tenido un fallo administrativo. Voy a desaparecer, cuando veáis que jamás he engañado y todos los fallos que me han puesto son injustos, aquí veré quien de verdad me quiere y quien no (adiós)", se expresó Mo Katir en sus redes sociales.

"Duele ver que, desde 2021, algunas personas te llaman dopado en la cara, duele ver que he preferido representaros a ustedes (bandera de España) en vez de mi lugar de nacimiento (bandera de Marruecos). Yo tengo que dar la cara como hago en la pista, todo lo que se ha filtrado fue por mi decisión", añadió en un mensaje de Twitter que eliminó poco después.

¿Katir podría correr para Marruecos?

Mo Katir ha participado a lo largo de su carrera en grandes eventos a nivel nacional e internacional representando la bandera española, sin embargo, según las normas impuestas por la World Athletics, ello no sería impedimento para que el atleta volviera a vestir los colores de Marruecos en una competición oficial. Esto dice la normativa:

"Un competidor que posea la nacionalidad de dos o más países al mismo tiempo puede elegir representar a cualquiera de ellos inicialmente. Sin embargo, una vez que haya competido por un país en los Juegos Olímpicos, en juegos continentales o regionales, o en campeonatos mundiales o regionales reconocidos por la Federación Internacional (FI) correspondiente, no podrá representar a otro país a menos que cumpla con las condiciones", indica la norma oficial de 2023.

Así, si Katir quisiera competir para Marruecos en pruebas internacionales, debería solicitar el cambio que debe ser aceptado —y que sería a partir de entonces irreversible—, y esperar tres años para competir desde su formalización.

Tal y como añade el reglamento, este plazo "puede ser reducido o incluso eximido, con el consentimiento de los Comités Olímpicos Nacionales (CONs) y las FIs relevantes, tras la consideración de las circunstancias individuales por parte del Comité Ejecutivo del COI". Sin embargo,sería muy complicado que Katir llegara a los Juegos de París (en apenas meses) si quisiera hacerlo, siempre que, por otro lado, le hubieran retirado también la sanción provisional.