Las cinco versiones que Dani Alves ha dado antes de su juicio por agresión sexual

Este lunes comienza el juicio a Dani Alves por presunta violación a una joven de 23 años en los baños de la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre de 2022. Desde el 20 de enero de 2023, hace ya más de un año, el exjugador del FC Barcelona permanece en prisión, a pesar de que ha intentado por todos los medios obtener la libertad provisional.

La defensa del brasileño había pedido que fuese juzgado a puerta cerrada, pero finalmente no será así. Tan solo de la declaración de la víctima no podrán difundirse imágenes ni sonido. Por lo tanto, el futbolista no evita que se le vea sentado en el banquillo.

Durante todo este tiempo, Alves ha cambiado de versión en varias ocasiones, llegando a hacer cinco relatos diferentes sobre lo que ocurrió aquella noche. La denunciante, por el contrario, se ha mantenido firme.

1. "No sé ni su nombre ni la vi nunca más"

La primera versión sobre lo ocurrido que dio Dani Alves la dio en enero de 2023 y se basaba en que él y la joven se encontraron en el baño por casualidad. Él llegó y presuntamente estaba ocupado por ella, a quien no conocía de nada. El exfutbolista asegura que él no tenía motivos para saber si había alguien dentro o no.

"No sé ni su nombre ni la vi nunca más en mi vida", aseguró Alves en un vídeo que mandó a Y ahora Sonsoles nada más salir a la luz la noticia y cuando tan solo se sabía por las cámaras de seguridad que ambos habían estado juntos en el baño.

2. Hizo sus necesidades sin tocamientos

Días después salen a la luz pruebas que vinculaban a Dani Alves con la joven y decide cambiar de versión por primera vez. En ese momento asegura que fue al baño, después entró la joven y ahí no pasó nada.

Intentó hacer creer que estuvieron juntos en el lavabo y afirmó que él hizo sus necesidades. Ella se encontraba al lado, pero no hubo tocamientos ni ninguna otra acción de las que se le acusa.

3. Sí hubo sexo oral

En febrero de 2023, después de asegurar que la víctima no hacía nada en ese habitáculo, aparecen muestras de semen del futbolista en el baño. Dani Alves se ve obligado a cambiar de versión. Otra vez.

El brasileño cae de nuevo en otra contradicción al reconocer que la chica le hizo una supuesta felación. Al hacer tantos cambios de relato, se excusa en que quería ocultar la infidelidad a su mujer, la modelo Joana Santos.

4. El sexo fue consentido

Tras encontrar esas muestras de semen en el baño se descubre que también había restos biológicos del jugador en el cuerpo de la joven. Otra prueba más que ratifica su denuncia y Dani Alves cambia el relato. Cuarta versión en apenas unos meses.

Esta vez reconoce que sí hubo sexo con penetración, pero asegura que fue de forma consentida. Según él, no lo contó anteriormente con el objetivo de "proteger el honor de la víctima".

5. "Perjudicado por el consumo de alcohol"

La última versión llegó hace apenas unas semanas. El futbolista y su defensa recurren al alcohol como atenuante. Según el nuevo relato, aquel 30 de diciembre Dani Alves no era consciente de sus actos.

El futbolista declarará en el juicio de este lunes que estaba "gravemente perjudicado por el consumo de alcohol". Quiere demostrarlo con el tíquet de las consumiciones alcohólicas que adquirió en la discoteca y con la llamada que hizo a su mujer mientras precisamente iba borracho.

Con esta versión, en la que recurre al atenuante de embriaguez, se le podría rebajar la pena. Incluso se le podría sentenciar una pena mínima de prisión. Todo queda por decidir aún.