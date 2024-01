Dani Alves cumple un año en prisión: las claves de su estancia en la cárcel

Este 20 de enero se cumple un año desde que Dani Alves ingresase en la cárcel catalana de Brians 2, donde permanece desde entonces en prisión preventiva a la espera de que se celebre su juicio por la presunta agresión sexual que cometió contra una joven de 23 años en los baños de la discoteca Sutton de Barcelona hace poco más de un año. Un juicio que se celebrará del 5 al 7 de febrero, en el que el brasileño conocerá finalmente su sentencia.

En aquel entonces, la situación era muy distinta: el caso apenas había sido destapado y la investigación llevaba apenas dos semanas en marcha. Así, aprovechando la presencia del ex futbolista del Barça en España para prestar declaración en el Juzgado de Instrucción nº15 de Barcelona, la jueza que condujo el proceso y la investigación accedió a la petición de la Fiscalía y de la víctima de encarcelar de forma provisional a Alves para que siguiese avanzando la investigación.

Una decisión motivada y justificada, según la magistrada Concepción Cantón Martín, por diversos factores. El riesgo de fuga era y ha seguido siendo hasta ahora la principal razón del encarcelamiento de Alves, alimentado por muchos otros elementos de riesgo como su patrimonio o el amparo de las leyes brasileñas.

Un ex jugador de la talla del brasileño ha amasado una fortuna jugando en clubes del más alto nivel europeo durante 20 años, por lo que una fianza no impediría su salida del país, y con sus medios económicos no le sería difícil hallar asilo en otro lugar. Jugando, además, en la liga mexicana por aquel entonces, nada garantizaba su permanencia en nuestro país, aunque su destino más probable habría sido su Brasil natal.

En Brasil, la Constitución prohíbe terminantemente la extradición de sus ciudadanos por muchos delitos que hayan cometido en el extranjero. Mismo motivo por el que Robinho ha permanecido libre por más de diez años después de ser procesado por el mismo delito que Alves en Milán, cuando era jugador rossonero.

Con ese precedente en mente, a la defensa de Dani Alves le fue negada hasta en tres ocasiones su petición de libertad condicional. Ni una fianza -aunque abonará 150.000 en concepto de compensación a la víctima por daños físicos y morales-, ni el compromiso del lateral a presentarse semanalmente en el juzgado a declarar, ni el resto de concesiones propuestas para asegurar su permanencia en España; nada pudo convencer a la jueza de concederle la libertad condicional, especialmente por la inconsistencia en sus diferentes versiones frente al sólido relato de la joven agredida, respaldado por las pruebas de ADN y huellas recogidas por los Mossos d'Esquadra.

No sirvió de mucho tampoco el cambio en la defensa de Alves, dirigida ahora por el abogado Cristóbal Martell, ni la estratagema que intentó urdir junto a su ex mujer y agente, Dinora Santana, que ahora es ferviente enemiga de su ex marido. La madre de los hijos de Alves fue durante esos primeros meses firme defensora de la inocencia del futbolista, e incluso accedió a llevar a cabo un plan que encajase con una de las peticiones de libertad de sus abogados.

Alegando el regreso del arraigo de Dani Alves a España con la llegada de sus hijos a Barcelona para vivir allí, asegurando incluso que ya estaban escolarizados, la defensa de Alves pretendía lograr la libertad provisional con cargos para que regresase a casa junto a su familia. Pero esa estrategia se tornó en su contra en el momento y hora en que Dinora desveló y denunció coacciones de Alves para que siguiese sus instrucciones con el objetivo de salir de la cárcel.

"Para mí ya está muerto", llegó a declarar Santana hace apenas unos meses, explicando cómo le llegaban instrucciones y amenazas por WhatsApp para seguir un plan trazado al milímetro. En cambio, según la ex mujer de Alves, desde el 6 de mayo no veía a sus propios hijos ni quería tener noticias de ellos, por lo que su táctica se desmoronó.

Problemas familiares para Alves desde prisión, como también conyugales con Joanna Sanz, que declarará como testigo en el juicio en la Audiencia de Barcelona y no ha terminado de confirmar sus intenciones de divorciarse de Alves, como manifestó en el comienzo del caso. Por eso, la defensa de Alves la ha citado como testigo, ya que podría corroborar la última versión de su todavía marido, con quién habló la noche del suceso y podría haber comprobado que iba bebido.

La modelo le visitó en la cárcel en diversas ocasiones y ha desaparecido de redes sociales, aunque el único gran apoyo que Dani Alves ha tenido y que le sigue quedando en su cautiverio ha sido su madre y su hermano, que siempre han defendido su inocencia a capa y espada. Mientras, el ex de Sevilla, Barça, Juve y PSG tuvo que adaptarse a su vida en prisión, de donde llegaban reportes contradictorios sobre su situación.

Por un lado, testigos dentro de los propios presos aseguraban que gozaba de ciertos 'privilegios' por ser quien era. Además, muchos reclusos le habrían recibido con admiración, pidiéndole autógrafos y organizando con él pachangas carcelarias. Mientras, Alves sobreviviría con una mínima asignación semanal, y con algún pequeño lujo como una televisión en su módulo.

Otras informaciones aseguraban que su estado anímico era totalmente opuesto, y que incluso se habría planteado hacer huelga de hambre al conocer por primera vez la negativa a su libertad condicional. Sea como fuese, los meses siguieron pasando y Alves fue aclimatándose a su situación a sabiendas de que no cambiaría. El jugador, resignado a su suerte, ha seguido mientras pensando pedir su absolución en el juicio, alegando que las relaciones sexuales fueron consensuadas.

Ahora solo queda que se celebre el juicio y se conozca la sentencia y el veredicto sobre Dani Alves, al que le podrían asignar penas de prisión de 9 a 12 años de ser declarado culpable. Nueve pide la Fiscalía, mientras la acusación es la que los eleva a doce por ese delito de agresión sexual con penetración.