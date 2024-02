Del Nido Benavente y la tensa relación con su hijo: "No hablo con él desde enero de 2020"

La relación entre José María del Nido Benavente y su hijo, José María del Nido Carrasco, se ha tensado aún más desde que este último ha sido nombrado presidente del Sevilla FC. Además, la situación actual del club, rozando los puestos del descenso, no ayuda nada.

Como máximo accionista de la entidad, Del Nido Benavente convocó este miércoles una reunión a la que no acudieron las familias Castro, Alés, Guijarro y Carrión, otros accionistas del club, a pesar de estar invitados.

Al término del encuentro, al que sí asistieron la Federación de Peñas, la Asociación de Pequeños Accionistas o PatrimonioSFC, el expresidente sevillista habló de la gestión que está haciendo su hijo.

Sobre el papel de 777 Partners en el Sevilla, Del Nido Benavente afirmó: "Estoy deseando que ayude en el club. Quien trae a los americanos son Castro, la familia Carrión, Carolina Alés y Paco Guijarro, que tienen firmados documentos para la venta del Sevilla pagándole comisión al intermediario. Quien le compra las acciones son los okupas de hoy. Resulta que 777 Partners maneja el 9 u 8 por ciento de la entidad. Y en la sociedad mandan los accionistas. No podemos quitarle la posibilidad que participen. Lo otro es una utopía".

"El papel que tendrían en el Consejo es proporcional a las acciones que tendrían en ese momento, que es lo que dice la ley, y ayudar a la financiación del Sevilla. Ellos son dueños de un elenco de clubes de primer nivel. Si yo no tengo las riendas del club, para qué voy a hablar de 10 millones, 100 o 1.000", ha añadido sobre este asunto.

En cuanto a la ausencia de su hijo en la reunión, fue contundente: "No hablo con mi hijo José María del Nido Carrasco desde enero de 2020. Tiempo ha habido. Si ahora ocupa un puesto que no le corresponde, porque no tiene acciones y encima no se puede hacer peor gestión.... No tengo absolutamente nada que hablar con quien no representa a la familia del Nido en el club y no tiene el capital suficiente".

El expresidente afirmó que por eso había excluido a su hijo, pero "como aquí están atrincherados, porque hay familias que no tienen para vivir si no cobran del Sevilla... así me dirán".

Sin embargo, los ataques al Consejo del Sevilla no quedaron ahí: "Hoy me decía la familia Carrión, y me ha hecho mucha gracia, que ellos no tenían firmado el pacto. No lo tienen firmado, pero se benefician. Cobran 550.000 euros anuales por esa gestión del club. La familia Alés, Castro y Guijarro cobran más de 700.000 por lo que están haciendo. Si no se suscribe el pacto, no te beneficies de él".

"¿Miedo? No, tengo pavor. Porque yo, que he gobernado esa sociedad, sé que se cimenta sobre la economía. Y el trampolín del Sevilla es que los números sean rojos. Los de ahora no son rojos, son morados", dijo sobre que el club roce el descenso.