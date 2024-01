Rakitic pone rumbo a Arabia entre lágrimas: "El Sevilla es mi vida y mi corazón"

La segunda etapa de Ivan Rakitic en el Sevilla FC ha llegado a su fin. El croata se desvincula del club nervionense, tal y como se ha anunciado este martes, para poner rumbo a Arabia Saudí. Se marcha del equipo hispalense siendo el extranjero con más partidos oficiales.

Tras el anuncio, el centrocampista se ha despedido de sus compañeros y la afición en un acto en el Ramón Sánchez Pizjuán y no ha podido evitar las lágrimas recordando todos los años que ha vestido la camiseta sevillista y su vida en la ciudad.

"Lo primero que digo es que no voy a llorar, a ver si lo consigo. Con todo el cariño que estoy recibiendo estos días me quedo con lo que he vivido fuera del estadio. El recuerdo que queda es el de la persona. Ver el cariño con el que hablan de la persona después de siete años... A veces son momentos que uno tiene que entender que tu ciclo se termina. Lo importante es tenerlo claro y entenderlo, aunque puede llegar a doler", ha afirmado el croata.

"No ha sido un orgullo jugar en el Sevilla, sino lo siguiente. Ver aquí las dos copas es increíble. Si hay alguna manera de devolver el cariño es así, con estos títulos. Por suerte podemos decir que el Sevilla tienes unas cuantas", ha añadido el ya exsevillista.

"Seguiré durmiendo a mis hijas con marchas de Semana Santa y nos llevaremos el salmorejo para Arabia. Aquí tenéis un sevillista para toda la vida", ha sentenciado Rakitic.

Rakitic se ha mostrado más que agradecido con el club y la ciudad: "No es un club de fútbol o una ciudad, sino que el Sevilla es mi vida y mi corazón. Hace 13 años y dos días que llegué. Todo pasa por algo. Ha sido desde el primer día. Me quedo con todo el cariño de la gente por haber ayudado al Sevilla por dar a conocer qué significa este club".

Sobre los motivos por los que ha decidido emprender una nueva aventura, el futbolista deja claro que es por discrepancias con la idea del entrenador, Quique Sánchez Flores.

"Me veía capaz de ser titular indiscutible. Los jugadores no tenemos que entender todas las decisiones, sino aceptarlas. Y la idea del nuevo entrenador no es la misma que la mía. (...) Yo quería ayudar al Sevilla en el campo. No quería estar sentado en el banquillo y cobrar lo que me queda. Quería estar hasta el último día de mi carrera como futbolista", ha termina diciendo.