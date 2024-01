La dura crítica de Guti a Xavi: "¿Dónde pensaba que venía? Está demostrando que no estaba preparando"

Xavi Hernández dejará de ser entrenador del FC Barcelona a final de temporada. Un anuncio que el técnico ha justificado en las necesidades del club de un cambio y que José María Gutiérrez 'Guti' no termina de creerse: "Ha pensado en él, no ha pensado en el club", considera el exjugador madridista.

Para Guti, Xavi "estaba desbordado ya", lo que se refleja "todos los gestos que tenía en el banquillo", empezando por "ese último gesto de mirar a la cámara de DAZN y decir eso", ha apuntado en El Chiringuito el torrejonero, en referencia al "es una vergüenza" del catalán durante el Barça - Villarreal.

"Tú lo puedes pensar, pero un entrenador de una entidad como el Barcelona no lo puede decir. Y si lo dices y te pilla la cámara, vale, pero no vas tú a la cámara a decírselo. Eso es de que está sobrepasado por la situación", considera el que fuese centrocampista del Real Madrid.

"XAVI ha PENSADO en ÉL, NO en el CLUB".



La crítica más salvaje de @GUTY14HAZ a la dimisión del técnico.

Guti también ha lanzado una pregunta: "Xavi ha estado cuántos años en el Barcelona... ¿No sabía lo que era el banquillo? ¿No sabía lo que era? El Barcelona pierde y te matan, gana y juega mal y te matan. ¿Él no lo sabía? ¿Dónde pensaba que venía?".

"Lo que está demostrando es que no estaba preparando, no hablo de si Xavi es buen o mal entrenador, pero no estaba preparado para este momento", opina el que fuese técnico del Almería, que ha añadido que el anuncio del entrenador culé es un "palo" para Laporta, que "no se lo merece".

Aún así, Guti apunta que alguien debería haber aconsejado al presidente del Barça que Xavi no diese esa rueda de prensa, y que le dijese "vamos a pensar: cuál es el beneficio para el club, todo lo que le puede perjudicar al club, y si va a hablar, que se vaya hoy, dimite pero para irse hoy".

Respecto a las palabras de Laporta sobre el adiós de Xavi Hernández, el colaborador de El Chiringuito cree lógica su salida y la decisión del dirigente de mantenerle en el cargo por su condición de leyenda blaugrana, "pero una cosa es que esté claro por las dos partes, que tú hayas tomado la decisión, y otra que tú la hagas pública".