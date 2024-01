Tebas carga otra vez contra la Superliga y advierte: "Si sale adelante, dimito"

Desde que saliera a la luz el proyecto de la Superliga, Javier Tebas, presidente de LaLiga, siempre se ha mostrado en contra. El máximo mandatario del fútbol español ha cargado contra ello en numerosas ocasiones, la última en una entrevista concedida a El Mundo.

En ella, Tebas llama a la nueva competición como "la Superliga mentirosa, la fake": "La denomino así porque todo es una mentira. Quieren poner una cara diferente, la de Bernd Reichart, a lo que yo llamo Bernd Copperfield, pero quien está detrás es Florentino. Es mentirosa en cuanto a que dicen que no van a hacer daño a las ligas nacionales cuando saben que lo van a hacer".

Además, el presidente de LaLiga ya piensa en abandonar en caso de que se dé la Superliga. "Si sale adelante claro que dimito. Me iría porque el fútbol español caminaría hacia un problema económico terrible. Los ingresos serían en breve tiempo la mitad. No puedo continuar en algo en lo que iríamos a la ruina y a la catástrofe", advierte en el citado medio.

En dicha entrevista, Tebas también ha hablado sobre el 'caso Negreira' desvelando una reunión hasta ahora desconocida: "No creo que un árbitro haya cobrado para venderse, otra cosa es que puedan ser más o menos influenciados. Hubo una concentración de árbitros en Santander hace años en la que Victoriano Sánchez Arminio hizo un 'speech' en contra del Real Madrid y yo comenté que era inconcebible. Es decir, podía haber esa influencia. Negreira pintaba, sobre todo en los ascensos y descensos".

Sobra la posibilidad de que Laporta tuviera que dimitir como presidente del FC Barcelona por la vinculación del club con los pagos a Negreira, Tebas cree que "deben decidir sus socios". Y acerca de esa rueda de prensa del mandatario blaugrana hace unos meses, asegura: "Hizo lo que pudo para defenderse. ¿Qué esperábamos, que iba a contar que habían comprado a Negreira para influir en las designaciones?".

En cuanto al papel de Rubiales en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Javier Tebas ha desvelado que recibió amenazas por su parte. "Me cogió en el CSD siendo presidenta María José Rienda antes de una reunión y me dijo: 'Tengo cosas tuyas y si no estás de acuerdo con lo que vamos a proponer, lo haré público en todos lados".

"Habrá hecho alguna cosa bien, pero cuando salió elegido le dije: 'No te puedo felicitar porque considero que no estás capacitado para dirigir la RFEF'. El tiempo me ha dado la razón. Lo de Jenni Hermoso fue la punta del iceberg de lo que ocurría en la RFEF. No ha salido ni el 5% de lo que sucedía en esa casa", sentencia.