"Nadie quiere morir, pero si hubiera tenido que dejar el fútbol...": Sergio Rico recuerda sus momentos más duros tras el accidente

La vida de Sergio Rico cambió por completo cuando sufrió el grave accidente en El Rocío. Tras pasar 82 días en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, el guardameta del PSG comenzó su recuperación y continúa poniéndose a tono para volver a jugar al fútbol.

Mientras tanto, el futbolista ha hablado sobre su experiencia en una entrevista para CANAL+Foot. En ella, Rico asegura que ha podido salir del momento más duro de su vida gracias a su condición de deportista.

"Lo asemejo todo al fútbol, el fútbol es mi vida. El médico así lo decía, que al final una arteria mía era un poco más gruesa o más grande que la de una persona que no hiciera tanto deporte. Me siento muy afortunado de seguir vivo porque había sido muy grave y había estado en juego la vida", afirma Sergio.

Su amor por el fútbol también se vio reflejado en lo primero que preguntó nada más despertar del coma: quiso saber si podría volver a los terrenos de juego a pesar del accidente.

"El médico se sorprendió mucho y empezó a explicarme que había tenido un accidente grave. Me dijo que sí. A partir de ese momento, me sentí aliviado. Casi salto de la cama del hospital. La vida es muy importante. Nadie quiere morir, pero si hubiera tenido que dejar de jugar al fútbol, no habría merecido la pena", explica.

Por fortuna, Sergio Rico ya se está preparando para hacer realidad ese sueño de volver a sentirse futbolista y reconoce que "es casi un milagro que esté tan bien", sobre todo porque los medios le dijeron que podría tener "un riesgo en cuanto al equilibrio". Y sentencia: "No debo exceder los 130 latidos por minuto. Todo lo que puedo hacer sin exceder este límite, lo hago".