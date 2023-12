"Solo recuerdo un sueño en el que veía a mi padre fallecido", la dura confesión de Sergio Rico sobre su accidente

El fútbol español se volcó con Sergio Rico durante los 26 largos días en los que el guardameta español estuvo en coma, así como en los tres meses que permaneció ingresado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras su grave accidente con un caballo en El Rocío. Cuatro meses después de recibir el alta, el futbolista ha narrado cómo vivió esos momentos.

"Solo recuerdo un sueño en el que veía dos calles, yo iba en una dirección y veía en la otra calle a mi padre [que falleció], que iba en dirección contraria", revela el jugador del Paris Saint-Germain en una entrevista en DAZN. "Él no me echaba cuentas, seguía de frente", añade.

Respecto a lo que podría significar ese sueño, Rico ha asegurado que lo había comentado con gente cercana a él que se dedica a la psicología y "me hablaban de que no era mi momento".

"Tan solo recuerdo un sueño, en el que veía a mi padre fallecido" 💭@sergiorico25, cara a cara con @PabloPintoDAZN tras salir del coma después de su grave acidente.



El próximo 5 de enero, en DAZN 🎥 pic.twitter.com/kSDV9wQLc5 — DAZN España (@DAZN_ES) December 22, 2023

"Es lo único que yo recuerdo haber soñado", insiste el arquero, que hace unos días desveló que no recordaba nada sobre el accidente, solo su llegada a Málaga, el camino a Atamonte... "y nada más hasta que desperté en el hospital".

En este sentido, Sergio Rico apuntó también que "incluso del proceso en el que me bajaron la sedación, porque no me lo pueden quitar del tirón, no recuerdo nada". Y contó que "Alba, mi mujer, me cuenta muchas anécdotas que pasamos con las enfermeras y familiares" de las que él no tiene memoria.