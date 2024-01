"Cuando habla contigo, para él eres un estúpido": la prensa francesa critica con dureza a Luis Enrique

El trabajo de Luis Enrique en el PSG no termina de convencer. Su 'modus operandi' está siendo especialmente mirado con lupa por la prensa francesa. Uno de los que que más está criticando al español es Daniel Riolo, periodista de RMC Sport, quien ha vuelto a cargar contra el técnico tras el empate ante el Brest cuando el club parisino marchaba con dos goles de ventaja.

Tras ese empate, el asturiano dio su pertinente rueda de prensa, que hizo estallar al periodista. "Es fácil de explicar, perdimos el control del partido. Porque es fútbol, no es baloncesto, puede pasar porque jugamos contra un muy buen equipo, ellos jugaron muy bien, ya pasó antes y volverá a pasar... No disfruté nada la segunda parte, ¿te gustaría que estuviera feliz? Perdimos el control del partido, me preguntas y te respondo", afirmó Luis Enrique.

Ante esas palabras, Riolo habló de la relación del entrenador con la prensa francesa cargando duramente contra él: "Dice siempre lo mismo, no dice nada porque le jode hablar con nosotros. Se rasca la cabeza, trabaja tanto durante la semana en su laboratorio, 'Géo-trouvetou' (Ungenio Tarconi, en España, el amigo del Pato Donald), que no tiene nada que decir los domingos. Es un genio, no habla. Cuando habla contigo, para él eres un estúpido".

También ha criticado el papel de Luis Enrique como entrenador. "El que juega de 10 es Asensio. Pensábamos que podía ser falso 9 o lateral, pero como hay que ser imprevisible para los demás, a veces hasta me pregunto si los jugadores no se sorprenden", ha explicado.

El francés no se ha quedado ahí y ha criticado que Luis Enrique no de más oportunidades a Dembélé, así como a Soler y Zaire-Emery en las posiciones donde se desempeñan bien.

"Como Achraf está en la Copa de África, supone que no va a jugar Dembélé. Y entonces Zaire-Emery en el centro del campo era demasiado bueno, así que le dijo: 'vas a jugar un rato de lateral derecho'. Probó a Soler en el lateral derecho, que no estaba tan mal, pero no, le dijo: 'te vas a quedar en el banquillo, Zaire-Emery va a jugar ahí y vamos a hacer otra cosa", sentencia el periodista.

Sin embargo, no es la primera vez que Riolo hace acusaciones contra Luis Enrique. Ya lo hizo hace unos meses en el programa After Foot: "Es un poco tonto. Se ve que tiene una especie de odio en la cara, quiere levantarse e irse, es un poco doloroso sobre todo porque el PSG, en su contratación de entrenadores, tenía una estrategia muy importante que era comunicación. No sé qué nota sacó en este tipo de estrategia del PSG, pero no puede haber sido alta"