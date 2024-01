La versión de Hugo Mallo sobre la acusación de abuso sexual: "Las imágenes hablan por sí solas"

La acusación de abuso sexual contra Hugo Mallo, que será juzgado el próximo 11 de julio en el Juzgado de lo Penal número 19 de Barcelona, ha obligado al exjugador del Celta de Vigo a salir al paso para dar su versión de los hechos: "Las imágenes hablan por sí solas, las puede ver todo el mundo".

Así lo ha expresado el actual futbolista del Internacional Porto Alegre brasileño a El Partidazo de Cadena COPE. "Lo primero que ha hecho Hugo ha sido transmitirme total y absoluta tranquilidad", ha afirmado el periodista Santi Peón.

"Dice que está tranquilo con este tema, que no le preocupa lo más mínimo", continúa el periodista, que añade que Mallo también le ha asegurado "que las imágenes hablan por sí solas, que las puede ver todo el mundo", así como que "no hay tiempo material para los hechos que se le imputan" porque "eso pasa en cuestión de segundos".

Un brevísimo periodo de tiempo en el que defiende que "no puede hacer esos hechos que se le imputan en la denuncia". Además, el defensor insiste en que "no tendría mucho sentido que perdiese tiempo en un acto como ese" porque recuerda que en ese momento el Celta se estaba jugando la permanencia en Primera División. Por último, el futbolista "ha reiterado en varias ocasiones que está absolutamente convencido de que esta denuncia no tiene mayor recorrido".

La denuncia contra Hugo Mallo

"Cuando Hugo Mallo llegó a la altura de las mascotas, al periquito le dio mano, pero cuando llegó a ella, que en ese momento estaba haciendo el papel de la periquita, éste introdujo las manos bajo el disfraz y le hizo tocamientos en los pechos", se lee en la denuncia que que la mujer un día después del Espanyol - Celta ante los Mossos d'Esquadra.

El texto también añade que el futbolista le "cogió los pechos y empezó a hacer movimientos". La audiencia fue admitida a trámite y la presunta víctima declaró por primera vez el 27 de junio de 2019, mientras que el defensor ofreció su testimonio el 10 de julio del mismo año, informa el diario AS.

Mallo se enfrenta a una pena de 24 meses de multa, una petición en la que coinciden la Fiscalía y los abogados defensores, por un delito de abuso sexual, dado que así lo señala el Código Penal vigente en ese momento.