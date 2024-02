El descenso de Garbiñe Muguruza: de convertirse en la reina de Wimbledon... a quedarse sin puntos en el ranking WTA

La tenista española Garbiñe Muguruza se ha convertido en una de las protagonistas principales en el mundo del tenis tras aparecer sin puntos, algo que no sucedía desde el pasado 2008, en el ranking WTA durante la actualización del ranking semanal una vez finalizado el primer Grand Slam de la temporada, el Open de Australia.

Precisamente, el torneo oceánico fue uno de los últimos campeonatos (perdió en primera ronda ante Elise Mertens) que disputó la jugadora nacida en Caracas antes de tomar la decisión de retirarse de forma indefinida a principios de la pasada temporada por una mala racha de resultados y ciertos problemas físicos que llevaba arrastrando desde los últimos meses del 2022

"No es una retirada, pero sí he notado que necesitaba un respiro. Echaba de menos pasar tiempo con mi familia y recuperar todas las cosas que me he perdido durante todos estos años de carrera deportiva. Estoy en ese momento y estoy muy contenta de haber tomado esta decisión, realmente lo necesitaba", declaró Muguruza, que disputó su último partido del 2023 justo hace un año, en el ATP de Lyon frente a Linda Noskova.

Garbiñe alcanzó la cima del tenis mundial

El talento de Garbiñe Muguruza sobre una pista de tenis hizo que la jugadora española saborease la gloria más absoluta durante el pasado 11 de septiembre del 2017, fecha donde se alzó hasta la parte más alta del iceberg del ranking WTA convirtiéndose en la número uno del mundo.

Su épica victoria ante Venus Williams en la final de Wimbledon 2017 por 7-5 y 6-0 (en 2015 perdió ante Serena) provocó la atenta mirada de todo el panorama tenístico, que quedó impresionado con el juego directo y el abanico de golpes de una nueva estrella del tenis mundial. Un año antes, en 2016 también se convertiría en la reina de la tierra batida tras vencer a Serena Williams en Roland Garros tras un impresionante partido que quedará escrito en los libros de historia del 'Torneo de los Mosqueteros'.

Desde que consiguiese su primer título WTA el pasado 11 de enero del 2014, Garbiñe ha logrado hacerse hasta con 10 títulos en la modalidad de singles: dos Grand Slams (Roland Garros y Wimbledon), un WTA Finals (2021), tres Masters 1.000 (Pekín, Cincinnati y Dubái), un ATP 500 (Chicago) y tres ATP 250 (Hobart y Monterrey en dos ocasiones).

Sin fecha de regreso

La fecha de regreso de Garbiñe Muguruza es una incógnita que parece que no se resolverá a corto plazo. La jugadora de 30 años confirmó que, a día de hoy, no está sus planes volver a competir: "No tengo ninguna intención de volver. Mi plan ahora mismo es dormir, descansar, recuperar el tiempo y estar con mis seres queridos. No veo más allá de lo que hago hoy, mañana o esta semana. El tenis, en la actualidad, no tiene cabida en mi rutina".

La carrera de Muguruza hasta tomar la decisión de retirarse de forma indefinida había sido para enmarcar, pero los malos resultados, la confianza y el desgaste físico y emocional, ha provocado que el mundo del tenis se quede, por el momento, sin disfrutar de uno de los mayores talentos que ha dado España y este deporte en los últimos años.