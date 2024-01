La "noche salvaje" de Rashford: "Bebió tequila durante 12 horas antes de desmayarse"

Marcus Rashford, futbolista del Manchester United, ha sido protagonista en los últimos días tras ser cazado en un club nocturno de Belfast (Irlanda del Norte) después de comunicar al club que estaba enfermo e indispuesto para acudir al entrenamiento previo a un encuentro de la FA Cup.

El jugador inglés, que se perdió la sesión del viernes de entrenamiento y el partido ante el Newport County (victoria de los 'Diablos Rojos' por 4-2), estuvo bebiendo tequila durante más de 12 horas antes de desmayarse a las 3 de la madrugada, según publica el diario The Sun.

Una de las camareras del club nocturno, Sarah Adair, recalcó que Rashford tenía "la misión de emborracharse" durante esa noche: "Me dejó claro que había decidido no ir a entrenar el viernes. No entraba en sus planes volver a casa pronto".

La trabajadora, que fue invitada por el futbolista a la "noche salvaje", reconoció que Marcus estaba "muy borracho". "Tuve que ayudarlo para meterlo en la cama y acostarlo. Bebió chupitos de tequila Patrón y cócteles antes de desplomarse en la cama del hotel", añadió Sarah.

Asimismo, cuenta como Rashford, antes de entrar en la habitación, tiró billetes de 20 libras y fajos grandes al suelo: "Calculo que había entre 8.000 o 10.000 libras. No me sorprende que se haya perdido el entrenamiento del día siguiente. Bebió mucho, no estaba en condiciones de jugar al fútbol".

Después de dos días en Belfast, Rashford volvió a su domicilio de Manchester en un avión privado y podría enfrentarse a una multa de más de 750.000 euros. Erik ten Hag, entrenador del United, confirmó en rueda de prensa que el asunto está siendo estudiado por el club y por él mismo: "Es un asunto interno, yo me ocuparé de ello".