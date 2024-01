Silvia González, a por la Titan Desert tras un trasplante de médula: "La lucha contra el cáncer me ha fortalecido"

La ciclista Silvia González, fundadora del proyecto 'Ciclismo para todas' enfocado en inspirar a mujeres en el mundo del deporte, liderará un equipo solidario en el reto de completar la Titan Race de Marruecos. Silvia, en lucha desde 2018 contra un cáncer linfático y en pleno proceso de recuperación de un reciente trasplante de médula, llevará la bandera de una expedición de la que formará parte -entre otros- el campeón Mundial de maratón Abel Antón.

La iniciativa impulsada por la empresa 'Aural Centros Auditivos' tiene como objetivo principal, tal y como anunció el director general de la compañía, Juan Ignacio Martínez, en un acto oficial celebrado este lunes en el CSD, "inspirar a las personas a asumir retos y superar adversidades", algo de lo que Silvia, de 52 años, tiene mucho que enseñar.

La propia Silvia adecuó este lunes su estricto plan de recuperación y acondicionamiento físico para estar presente en el acto, donde relató su complicada experiencia vital y mandó un mensaje de optimismo. "Soy siempre de ver el vaso medio lleno. 'Gracias' a una caída con la bicicleta me rompí la pelvis y me detectaron un cáncer, me trataron y volvió a aparecer, pero me dijeron que era tratable y que podía seguir montando en bici", explicó antes de compartir las dificultades contra las que lucha y la fuente de inspiración de este reto.

"Te cansas más, pero en general no me he sentido enferma. He dado un cambio en esta visibilidad y además ahora siento que soy un ejemplo para ciertas personas. Yo creo que hay que vivir el día a día. Estoy intentando entrenar todo lo que puedo, aunque el dolor de las rodillas me venga de la enfermedad, porque sé que todo este dolor me está preparando para la Titan", añadió.

"La Titan Desert es mi desafío más grande hasta ahora, después de enfrentarme al cáncer. Aunque la enfermedad me ha enseñado la fragilidad de la vida, estoy decidida a demostrar que se puede superar cualquier obstáculo. Mi experiencia en la lucha contra el cáncer me ha fortalecido, y estoy lista para pedalear con determinación y demostrar que la vida sigue después de la adversidad", dijo también de un desafío en el que estará acompañada por Abel Antón.

Estoy lista para demostrar que la vida sigue

El dos veces campeón Mundial de Maratón recalcó que este es de los proyectos que le "gustan por el reto solidario" que implica. "Desde que conocí la historia de Silvia pensé en los proyectos solidarios de Aural" dijo el corredor, hilo conector de este proyecto que tiene como gran objetivo "ayudar a Silvia" y del que, asegura, "va a ser inolvidable para todos, una experiencia fuera de lo normal".

"Es complicado adaptarse a la bicicleta, pero creo que llevamos un gran equipo. Desde 2005, ya con Aural, estuvimos en las maratones de Nueva York, de Berlín y de la muralla China. Desde el primer día este reto me ha enganchado y Silvia también. Tengo otras carreras como la maratón de Sevilla que voy a correr con mi hijo, pero después de eso me pondré las pilas con la bicicleta porque si no entrenas lo vas a pasar mal en Marruecos", advirtió a todo un equipo que sigue abierto a incorporaciones de última hora.

Un reto de 100 kilómetros diarios... y solidarios

La Titan Desert Marocco 2024 celebra su 18ª edición y tendrá lugar del 28 de abril al 3 de mayo. Esta desafiante prueba llevará a la expedición liderada por Silvia y Antón a recorrer más de 600 kilómetros, superar más de 6.000 metros de desnivel y enfrentar seis días de desafíos continuos, atravesando montañas, dunas y contrastes en el desierto de Marruecos.

El recorrido mezclará la majestuosidad de las montañas de la cordillera del Atlas, la aridez del desierto y las imponentes dunas del Erg Chebbi, proporcionando una experiencia única que pondrá a prueba los límites de los cientos de Titanes sobre sus bicicletas.

Durante ese avance, el equipo de Aural ofrecerá evaluaciones auditivas gratuitas a la población marroquí que no pueda acceder a ese tipo de tratamientos y donará audífonos a aquellos que sufran pérdidas auditivas y no cuenten con recursos para acceder a tratamientos.