La brutal acusación de Laporta hacia el Real Madrid: "La competición está adulterada"

Con todo lo que se ha escrito y hablado sobre el caso Negreira de fondo, y con el escándalo arbitral desatado este fin de semana en torno al Real Madrid-Almería y los audios filtrados del VAR en ese partido, Joan Laporta no ha podido evitar dar su opinión sobre todo lo sucedido.

El pasado lunes, el presidente culé catalogó primero de "vergüenza" lo acontecido en el Santiago Bernabéu, y pidió después explicaciones al estamento arbitral. Sin embargo, este martes ha querido ir más lejos y ha profundizado en la cuestión con unas declaraciones incendiarias que darán mucho que hablar.

El máximo mandatario blaugrana habló brevemente en la gala del deporte de Mundo Deportivo, pero sus palabras fueron más bien escuetas porque se reservaba lo mejor para una entrevista en profundidad con el citado medio, que este martes ha adelantado varios fragmentos de la misma que no tienen desperdicio, en los que realiza acusaciones de mucha gravedad respecto al eterno rival blanco.

El Real Madrid ya venía siendo criticado por los vídeos de RMTV en contra de determinados colegiados, pero tras el encuentro ante el conjunto andaluz, Laporta considera que esas presiones deben cesar y que la Real Federación Española de Fútbol debería "tomar cartas en el asunto" para corregir la situación.

"Así se lo he dicho al presidente de la Federación española (Pedro Rocha). El Comité Técnico de Árbitros depende de la Federación Española. Me ha dicho que lo pasado, pasado está y que piensan tomar cartas en el asunto. También me ha dicho que los árbitros no se sienten presionados, me ha querido tranquilizar en este sentido. Tengo un respeto absoluto por el colectivo arbitral. Lo he dicho y lo digo sin fisuras", asegura Laporta sin ambages antes de comenzar su crítica.

"En la plantilla los jugadores están haciendo muy buen trabajo, superando una serie de obstáculos. El fútbol es épica, historias de superación, ser coherente. Estamos trabajando bien, pero también estamos viendo unas situaciones que nos están preocupando mucho y que de seguir así, harán muy difícil que consigamos los objetivos. Ya lo dijo nuestro entrenador Xavi", continua el presidente culé citando la reflexión del técnico catalán en la rueda de prensa posterior al choque contra el Betis.

"Yo creo que están trabajando en este sentido. Estoy seguro que se verán los frutos en el campo en cuanto al juego, también en cuanto a los resultados", insiste Laporta respecto al momento deportivo que atraviesa el club justo antes de dejar caer el 'bombazo': "Pero claro, no se puede adulterar la competición más con decisiones como las del domingo pasado en el Bernabéu".

"¿Cree que la competición está adulterada?" es la siguiente pregunta, muy pertinente, que le plantean justo después a Laporta, que encuadra su respuesta en el mismo discurso empleado para proteger la inocencia del club en el caso Negreira: "Hombre, con estos resultados sí, porque es que no es sólo este domingo. Nosotros llevamos analizando el tema y ya son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrales".

"Ahora bien, también tengo que decir nosotros estamos acostumbrados a esto, ¿eh? Ya de siempre luchamos contra los elementos, que sabemos cuáles son. Pero es que esta vez estaban siendo demasiado evidentes y por eso nuestra queja formal a la Federación", prosigue el directivo catalán, esgrimiendo ese clásico argumento victimista que muchas otras veces ha emitido contra el Real Madrid para defender la inocencia blaugrana y señalar los escándalos blancos.

"Además, sobre todo me preocupa la moral de nuestros jugadores, porque al acabar el partido del Benito Villamarín, donde hicimos un buen juego y estamos orgullosos de cómo fue porque se marcaron goles, vi a los jugadores preocupados por lo del Bernabéu. Y claro, como club, tenemos que tomar cartas en el asunto. Soy un presidente que no me escondo y alzo la voz en este caso porque veo una injusticia y queremos que los que tienen la responsabilidad de solucionar este tema tomen decisiones para corregirlo", añade Laporta.

Para acabar, Joan Laporta entra a analizar jugada por jugada lo acontecido en el coliseo blanco el pasado domingo: "Aparte de que los dos goles del Madrid fueron precedidos el primero de una falta y el otro de una mano, en el gol anulado al Almería veo que Bellingham agarra de la camiseta al jugador contrario. Hay un detalle que para los que hemos jugado al fútbol creo que esto es ilustrativo: cuando Bellingham está en el suelo mira de reojo al árbitro, como diciendo "a ver si lo he engañado o no lo he engañado". Y la jugada luego sigue y es gol, para mí legal".