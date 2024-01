Isco confiesa su etapa más oscura en el Real Madrid: "Me sentía una víctima y no lo era''

Isco Alarcón ha regresado a su mejor nivel con la camiseta del Real Betis, el club que le tendió la mano cuando nadie creía en él y que ha conseguido reavivar la magia que guarda en sus botas en un momento personal muy duro, tras su salida del Real Madrid, cuando hasta él mismo se vio fuera de la rueda del fútbol profesional.

Así lo cuenta él mismo a Jorge Valdano en el programa de Movistar+ Universo Valdano, del que ya se ha hecho público un avance con profundas declaraciones del centrocampista sobre lo ocurrido en sus últimos años en el Santiago Bernabéu.

"No sé muy bien lo que pasó, nadie fue claro conmigo, quizás... Con Solari jugué un partido de Copa del Rey y luego minutos sueltos. Yo no sabía como estaba, si estaba bien o mal y bueno, me vine abajo", desvela en el adelanto del programa que se emite en la noche de este miércoles (21.00h).

"Qué significa eso, ¿te abandonaste un poco?", le pregunta Valdano antes de hacer hincapié en los sentimientos más profundos del futbolista en aquel momento. "Dejemos de un lado la responsabilidad de los entrenadores, si tienes que hacer tú un análisis de lo que ocurrió, ¿te reprochas algo?", insiste con una duda ante la que Isco se vacía.

"Sí, mucho, al final eso te lo da el tiempo y la terapia, en ese momento estás cabreado con todo el mundo, todo te parece mal... Cuando estás en esa situación crees que nada es culpa tuya, echas balones fuera contantemente... el tiempo te da la perspectiva de qué no hiciste tú para cambiar, por qué no diste un paso más, por qué no luchaste más", reflexiona.

No tuve la fuerza mental que sí había tenido otras veces

"Ahora reconozco que en ese momento perdí un poco la ilusión por demostrar, jugar, quitarle el puesto a un compañero... cosas que ya había hecho anteriormente. Me vine abajo y no tuve la fuerza mental que sí había tenido otras veces para revertir la situación", añade con esa perspectiva ganada por el paso del tiempo.

Más adelante, y visto su nivel en el Betis, Valdano también lamenta ante el jugador el hecho de no haber podido disfrutar de su mejor fútbol. "Qué pena para los aficionados que nos hemos perdido, en ese momento de madurez total, toda tu capacidad creativa", rememora.

"Sí, al final el que más se arrepiente soy yo, te lo digo ahora que ha pasado mucho tiempo y que vuelvo a disfrutar del fútbol como un niño pequeño. Al final, en ese momento estaba peleado con todo el mundo, le echaba la culpa a otros y me sentía una víctima cuando no lo era", zanja con una frase en la que seguro ha pensado mucho en los últimos tiempos.