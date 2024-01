Se retira Cristian Toro, el campeón olímpico que pasó por 'Mujeres y Hombres' y saltó a la política con Vox

El piragüista Cristian Toro, campeón olímpico en Río de Janeiro 2016 junto a Saúl Craviotto, ha anunciado oficialmente su retirada de la alta competición precisamente en año olímpico en un acto celebrado este martes en la sede del Comité Olímpico Español (COE).

Tras una exitosa carrera donde, además del oro olímpico, se ha alzado con cuatro platas mundiales y dos oros continentales, el palista, de 31 años, se ha despedido entre lágrimas. Lo ha hecho, eso sí, acompañado del presidente del COE, Alejandro Blanco, el presidente de la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP), Javier Hernanz, el seleccionador Miguel García y sus compañeros del equipo nacional.

El deportista reconoció haber intentado ser "una fuente de energía" para los que tenía a su alrededor, y recordó todo el camino que ha recorrido para lograr todo lo que ha conseguido: "Esta mañana, pensando lo que he iba a decir, me acordé de ese niño que comenzó a remar y que ha recorrido un camino muy bonito, y si yo hablase con el niño que empezó le diría que va a aprender el mejor camino que puede emprender".

Toro también confesó que esa medalla en los Juegos Olímpicos de Río fue un "sueño hecho realidad", echando la vista atrás para rememorar su mayor logro: "Imaginaos lo que supuso para mí esa medalla de oro. Poneos en los zapatos de un niño que va a la carrera soñada, que compite con su ídolo y gana el oro. Soy un afortunado. No puedo pedirle más al deporte".

Cristian Toro, nacido en Venezuela y criado en Vivero, un pueblo de Lugo, consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en la prueba de K2 sobre 200 metros de piragüismo sprint junto a Saúl Craviotto (en la que fue su última medalla de oro olímpica) al conseguir cruzar la laguna Rodrigo de Freitas con un tiempo de 32,075.

El piragüista, que reivindicó el gran grupo que tenían en la selección española al destacar "la confianza de saber que ese compañero no va a fallar porque tu trabajo depende del suyo", quiso dar las gracias a toda la gente que le ha rodeado a lo largo de su carrera: "Soy consciente de que no estaría aquí si no es por toda la gente que me ha rodeado y con la que he compartido mi carrera. El deporte es muy bonito por la unión que genera entre las personas".

Aun así, a pesar de su retiro como deportista profesional, el piragüista no tendrá demasiados problemas en restructurar su futuro gracias a su carácter polifacético. Por un lado, estudió Fisioterapia en la UCAM, pero además, podría encontrar otras ocupaciones que le permitan permanecer en la esfera pública. No en vano, Cristian Toro ya era un rostro conocido en España, especialmente en el mundo del corazón, tras su paso en 2012, mucho antes de ganar medallas, por el programa de citas de Telecinco, Mujeres y Hombres y Viceversa, donde fue pretendiente de Gala.

Todo ello sucedió antes de su explosión a nivel competitivo como piragüista, pero tras su paso por televisión y ya como deportista de élite siguió siendo un asiduo de la prensa rosa mientras mantenía una relación sentimental con la periodista deportiva Irene Junquera que duró cuatro años. Actualmente, está casado con Susana Salmerón, con la que mantiene una relación desde 2017 y con la que tiene un hijo de cinco años, aunque ello no ha impedido que siga presente en la vida pública.

Su última aventura, ya cuando tenía en mente el retiro definitivo, ha sido dar el salto a la política de la mano de VOX. El campeón olímpico fue candidato del partido presidido por Santiago Abascal a la concejalía de Deportes en las elecciones municipales madrileñas del pasado 28 de mayo. La formación de ultraderecha no logró la alcaldía ni él la concejalía (puesto que ocupa Sonia Cea Quintana, del Partido Popular), pero se le pudo ver en múltiples actos junto a Javier Ortega-Smith y Rocío Monasterio