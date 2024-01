Carlos Sainz, aclamado como un héroe a su regreso a España: "Ha sido el Dakar más duro de todos, pero no pienso retirarme"

Carlos Sainz, acompañado de su inseparable copiloto Lucas Cruz, aterrizó este sábado con una hora de retraso, sobre las 18.30 horas, en el aeropuerto Adolfo Suárez - Madrid Barajas con el preciado trofeo de bronce del Touareg, el cuarto de su cuenta, bajo el brazo. Feliz, pero exhausto. Poco importó, porque el recibimiento que les estaba esperando estuvo a la altura de los más grandes héroes nacionales españoles.

Cientos de personas se agolpaban con camisetas, pancartas, banderas y todo tipo de carteles esperando la llegada del ídolo recientemente proclamado cuatro veces ganador del Dakar para mostrarle su admiración por la hazaña lograda y su agradecimiento por representar con orgullo a España en el rally más prestigioso y exigente del mundo. Y, como era de esperar, Sainz respondió al cariño recibido con más cariño de vuelta.

Los empleados del karting de la familia Sainz, con dos sedes en Madrid, repartieron de hecho camisetas conmemorativas del cuarto título del dúo Sainz-Cruz, este con Audi, tras los cosechados con Volkswagen en 2010, Peugeot en 2018 y Mini en 2020.

Con cánticos de lo más variado, algunos recordando el férreo madridismo del campeón, Sainz apareció como un semidiós para deleite de sus fieles cuando se abrieron las puertas en Llegadas de la T1 del aeropuerto, momento en que arreciaron los flashes y los abrazos, incluso los nervios de varios pequeños aficionados que se acercaron a pedirle una firma.

"Como os podéis imaginar estoy muy contento, ha sido un Dakar con mucho candidato a la victoria y ganar, por cuarta vez y con este coche tan peculiar y especial es una gran satisfacción", aseguró el piloto madrileño entre abrazos y besos a la prensa reunida en el aeropuerto, aunque lo mejor estaba todavía por llegar.

"La cantidad de mensajes que he recibido... voy a necesitar tiempo para responderlos uno a uno, increíble la cantidad de gente que me ha felicitado, el cariño recibido estas dos semanas. Esto lo que te dice es que hay que luchar y levantarse por lo que deseas y es lo que hemos hecho. Entonces había desilusión, y ahora con tenemos el Touareg, es el mundo del deporte" aseguró para despedirse en el aeropuerto antes de poner rumbo al Audi Center Norte de Madrid, la sede de la marca en la capital de España.

Fin de fiesta en la casa de Audi en Madrid

Todo estaba perfectamente organizado y dispuesto para homenajear al héroe no sólo de los fans españoles, si no de la firma alemana de automoción. Junto a decenas de invitados, Sainz fue honrado por su histórica victoria en el Dakar, y tuvo tiempo de comentar de forma más pausada todo lo vivido estas últimas dos semanas.

"Cuando eras más joven, la vida pasa más rápido; y cuando tienes más años, te das más cuenta, a lo mejor. de las situaciones. Cuanto más veterano eres, más lo disfrutas. Y esta victoria tiene un valor muy, muy especial. Y creo que he mejorado mi récord de ganar el Dakar con más edad. Eso ahí está", confesó Sainz para empezar, consciente de la magnitud de lo logrado a sus 61 años, edad con la que ha mejorado su propia plusmarca de ganador más veterano en coches.

Junto a Lucas Cruz, cómo no, Sainz también reconoció que este último Dakar fue "el más duro" de sus cuatro triunfos, pero que tuvo un final feliz y que, agradecido asimismo a su copiloto, Lucas Cruz, cree que es una victoria que "Audi se merecía, por su valentía": "Este año fue muy difícil, primero tenía que recuperarme de la lesión del año pasado y analizar muy bien todo en lo que se podía mejorarcon respecto a la pasada edición. Fue un año complicadete, porque ni la Baja, ni Marruecos fueron bien. Afrontamos este Dakar con un pelín de preocupación, la verdad".

"Fue sin duda el más duro, cada día fue un drama. Sabíamos que ésta era la última bala para ofrecerle a Audi esta victoria; porque era un triunfo que se merecían por su valentía", manifestó el campeón madrileño, asimismo doble campeón del mundo de rallies y que, en esta edición del Dakar, marcó otro hito al obtener el triunfo final para cuatro marcas diferentes, como recordaban las camisetas conmemorativas en el aeropuerto.

"Es la primera vez que alguien decide hacer este concepto de coche", indicó Sainz, que ganó el Dakar 2024 por delante del belga Guillaume de Mevius y del francés Sebastien Loeb, que acabaron segundo y tercero, respectivamente, felicitando a Audi nuevamente por el triunfo y celebrando haber contribuido al mismo: "Terminó bien. Sabíamos que ésta era la última bala que teníamos para ofrecerle a Audi esta victoria. Es un hito en la prueba".

'El Matador', que al llegar a meta después de la última etapa de la durísima prueba del desierto saudí fue sorprendido con la presencia de su hijo, de igual nombre y piloto de Ferrari en la Fórmula Uno -categoría en la que cuenta dos victorias-, con el que regresó en avión desde Arabia, también comentó el futuro de su retoño en el 'Gran Circo': "A mí siempre me gustó predicar con el ejemplo; y no tienes credibilidad si no haces lo que dices. Eso siempre se lo quise inculcar, no sólo a Carlos, sino a todos mis hijos".

A la pregunta de si los éxitos de su hijo en la F1 le confieren un plus añadido a su gen competitivo, el gran campeón madrileño negó esa circunstancia, y añadió: "Yo siempre he intentado ser coherente. A Carlos lo que pensaba que estaba bien y lo que pensaba que estaba mal. Si luego todo eso no lo haces tú mismo, malo. No soy más competitivo por ese motivo. Siempre he sido competitivo; y eso es algo que no creo que se te vaya. El día que se vaya eso, dejaré de correr. El día que veas que no eres competitivo, ese día te quedas en casa".

"Si Audi ha decidido ir con todo y entrar en F1 es un proyecto para tener en cuenta para Carlos (su hijo). Los pilotos, no sólo Carlos, lo ven así y estando yo en Audi es lógico cambiar opiniones sobre ello y es atractivo para el futuro, aunque no puedo decir cuando, no tengo una bola de cristal. Cuando Audi entra en algo entra con todo y en F1 será cuestión de tiempo. Por cierto que Carlos ha sido una baza sólida, cambiar impresiones con él me ayuda y opinaba sobre la estrategia muy bien, tiene una gran lectura de carrera", sentenció sobre ese asunto.

"Está claro que esta victoria me ha hecho mucha ilusión. Hemos corrido más que nadie, eso está claro. Y al final, el hecho de haber ganado con cuatro coches diferentes es algo que me hace sentir muy orgulloso; porque uno trabaja para ganar", apuntó Sainz, que también admitió que tuvo una pesadilla después de la famosa etapa maratón, de 48 horas.

"Me quedé dormido en el avión y tuve una pesadilla después de seis horas seguidas de dunas, dunas y dubas; putada tras putada. Soñé que me estaba cayendo en una duna. Todo esto fue un auténtico ejercicio de disciplina", afirmó. "Luego están los pinchazos. En un Dakar solías tener cuatro o cinco pinchazos; y este año, menos un día, hemos pinchado todos; y algún día hasta dos veces".

Para acabar, Sainz habló de su futuro recordando su etapa en el Mundial de Rallies (WRC): "Me retiré en 2005. Fue mi vida y mi pasión. Pero ahora lo es el Dakar. Tuve suerte de poder reinventarme, pero ahora sólo quiero descansar y celebrar esta victoria; disfrutar, sin pensar en el futuro. Le pido a los aficionados que respeten el momento en el que decida irme, como lo decidí en los rallies. Creo que me he ganado el derecho a que se respete ese día. Si viese que sufro y que no me divierto ya decidiré, pero no lo siento así. No me voy a retirar de momento".