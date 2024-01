El entrañable gesto de Ferran y la plantilla del Barça en Copa del Rey con María, la 'Princesa Futbolera Guerrera'

La Copa del Rey nos ha dejado grandes imágenes una vez más en esta ronda de octavos de final, aunque quizá la más bonita se pudo ver este jueves en Salamanca. Su protagonista, además, sorprendió a muchos, ya que Ferran Torres venía de otra polémica por unas declaraciones que hizo contra Vinícius en el clásico de la Supercopa de España, amenazando con golpear al brasileño.

El delantero valenciano, de hecho, la lio también en el Reina Sofía ante Unionistas, ya que tras anotar el gol del empate para el Barça en un contragolpe eléctrico, se llevó las manos a los oídos para increpar a la grada del humilde club de Primera RFEF. Sin embargo, cuando el público seguía rabiando por el gesto, Ferran contratacó con otro gesto que disipó cualquier odio contra él.

De camino al vestuario para el descanso del choque, Ferran se quitó su camiseta y se la regaló a una niña, María, conocida como la 'Princesa Futbolera Guerrera'. Una joven salmantina de apenas nueve años que lleva cuatro luchando contra el sarcoma de Ewing, y que quiso estar presente en el encuentro de octavos de final.

Del mismo modo, aunque esta vez no fuese para María, Pedri también regaló la camiseta con la que disputó los 90 minutos este jueves en Salamanca. Fue, eso sí, para su hermana, que estuvo con ella en uno de los momentos más mágicos del torneo del KO, aunque a Ferran no le hiciese demasiada gracia en tono de broma: "Mira lo que le damos a tu hermana, la camiseta de Pedri. Esta no sirve para nada. Esta no sirve".